Buscan a un peligroso delincuente que atacó a la empleada de una mueblería en Rosario

La Justicia de Santa Fe intenta dar por estas horas con un peligroso delincuente de 32 años, con antecedentes delictivos en su haber, que días atrás atacó a la empleada de una mueblería en la ciudad de Rosario.

Una cámara interna del local registró la feroz agresión contra la joven y cómo la víctima se defendió de todas las maneras posibles pese a los golpes de puño y patadas que recibía.

Un día antes de que finalizara el año 2025, Luz recibió en la tienda de venta de sillones, en el barrio Echsortu, a un supuesto cliente. Sin embargo, todo se volvió una pesadilla para la joven vendedora. El delincuente se le abalanzó y comenzó a golpearla. La tironeaba de la ropa y la tomaba con fuerza del cabello, pero la víctima se resistía con todas sus fuerzas. Incluso, intentó llevarla a un cuarto ubicado detrás de la caja, algo que ella también evitó.

Robo a una mueblería de Rosario identificaronal Ladrón que golpeó A Una Empleada

“¡Ayudame, me están cagando a palos!“, gritaba la joven oriunda de San Nicolás como si hubiera alguien más dentro del local. En diálogo con Rosario 3, Luz dijo que desde el comienzo el delincuente tenía la intención de abusar de ella y que su objetivo no era el robo.

“Las intenciones de esta persona eran claramente agredirme sexualmente porque ya quedó evidenciado con el testimonio, con las cámaras y con otras víctimas que también salieron a la luz gracias a la difusión del caso”, aseguró la joven y añadió que el hombre buscado “tiene antecedentes por exhibicionismo”.

Recientemente, el Ministerio Público de la Acusación informó que el delincuente que la atacó se llama Josué Alexis Urquia y pidió colaboración a la población para poder obtener datos que conduzcan a su detención. El fiscal Ramiro González Raggio quedó a cargo de la investigación.

Buscan a un peligroso delincuente que atacó a la empleada de una mueblería. Captura X

“Ahora me siento un poco mejor, estoy más tranquila. Estoy muy acompañada por mi familia y mis amigas. Me deja más tranquila que ya sepan quién es y que sepan dónde está, pero hasta que no lo agarren no llegará la tranquilidad total. Me reconfortaría un poco más porque la verdad es que es un peligro”, sumó Luz, que está de licencia desde entonces.

Buscan a un peligroso delincuente que atacó a la empleada de una mueblería. captura de video

Sobre su estado de salud, la víctima contó que tiene heridas en sus piernas tras el forcejeo con el delincuente y, sobre todo, por la mordedura que le hizo el sujeto. “Es un degenerado en realidad y anda suelto, y eso es lo más peligroso de todo”, reflexionó la víctima, y agregó que el hecho no califica como robo porque no le pidió ni sus cosas ni dinero.