Qué se sabe de la muerte de Maitena, la adolescente que encontraron muerta tras haberse ido de su casa en Merlo

Maitena, una chica de 14 años, fue encontrada muerta el jueves 9 de abril en Las Heras. La adolescente, oriunda de Merlo, había desaparecido mientras iba a la escuela el miércoles por la mañana y su familia la buscaba desesperadamente.

En su hogar se reveló una trágica realidad. Maitena había dejado nueve cartas dedicadas a su familia y amigos, y una serie de mails programados para que recibieran sus allegados.

Maitena había desaparecido de camino al colegio

El hecho

La joven había llegado hasta la puerta de la EES N°16 a las 7.10 del miércoles, cuando puso una excusa para no entrar. Luego, se la vio en las calles de Merlo. Las cámaras de seguridad la mostraron, primero, cerca de las 8.20 en Bicentenario y Perú. La adolescente caminaba con paso decidido.

Tenía un pantalón de jean azul claro y desgastado, un buzo color verde oliva, una campera negra y zapatillas blancas y negras. En su espalda cargaba una mochila cuadrada y beige.

Las últimas imágenes con vida

En todas las grabaciones se la vio caminando sola. Las imágenes fueron aportadas por cámaras de seguridad de vecinos, y los videos se complementaron con testimonios de testigos que la vieron tanto en Merlo como en Las Heras.

Maitena Rojas desapareció en Merlo el miércoles por la mañana

Otras imágenes que se revelaron posteriormente la evidenciaron por otras calles de la zona, mientras continuaba su caminata hasta la estación Kilómetro 34,5 de la línea Sarmiento. Al llegar allí, se subió al tren de las 9.15 y se dirigió a Las Heras, donde fue hallada en un descampado sin signos de violencia.

Desesperada búsqueda de la familia

“Por favor, gente de Las Heras, busquen. Ella dejó en sus cartas escritas que quería estar en un lugar tranquilo. Busquen en los campos y lugares despejados”, había rogado Noelia, una amiga de la familia, horas antes de que hallaran a la joven.

Información sobre Maitena Rojas

Mails programados y cartas

Su familia no supo de su desaparición hasta el miércoles al mediodía, cuando le notificaron que nunca había ingresado a la escuela. En su casa la joven había dejado las cartas dedicadas a su familia y amigos y su celular con la clave anotada.

En Merlo, familia y amigos de la joven había convocado a una marcha y habían pegado carteles a lo largo de la localidad. Durante la tarde, pidieron repetidas veces por la aparición de la adolescente, y cantaron “busquen a Maitena”.

“Maitena tenía planeado todo. Dejó cartas, el celular y su clave, mails programados para su familia para que los reciban en determinada fecha”, señaló Noelia en diálogo con LN+. El trágico final fue una sorpresa para la familia. “No era una nena con ideas suicidas”, agregó.

El análisis de una psicóloga sobre el caso