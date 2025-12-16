A un año del desembarco, la Policía de la Ciudad detuvo a una persona cada 10 horas en la villa 1.11.14
En 12 meses hubo 910 intervenciones, 845 detenidos y el cierre de 10 búnkers de narcomenudeo en el barrio que era la última zona bajo control federal
- 3 minutos de lectura'
La Policía de la Ciudad cumplió hoy un año a cargo de la seguridad en el barrio 1.11.14, en el Bajo Flores, donde en ese período realizó 910 intervenciones por distintos delitos y detuvo a 845 personas. El promedio equivale a una detención cada 10 horas desde que la fuerza porteña asumió el control del territorio el 16 de diciembre de 2024, tras el retiro de la Gendarmería Nacional.
El traspaso marcó un hito en la política de seguridad de la ciudad, porque la 1.11.14 era la última zona que permanecía bajo la órbita de fuerzas federales. Desde entonces, la Policía de la Ciudad desplegó 331 efectivos de la Unidad Táctica de Pacificación V, una de las siete divisiones de la Superintendencia Pacificación de Barrios, conocida como “La Barrial”. El 34% del personal asignado es femenino.
El modelo aplicado en el barrio se basa en la policía de proximidad, con patrullas integradas por al menos cinco agentes que recorren la zona las 24 horas. La unidad cuenta con 16 móviles y realiza en promedio 200 desplazamientos diarios por llamados al 911 o pedidos de asistencia en las comisarías.
Uno de los objetivos centrales fue la lucha contra el narcomenudeo. En el último año se hicieron 293 procedimientos vinculados a la ley de drogas, con 312 detenidos. Además, se cerraron diez búnkers de venta de estupefacientes y se incautaron 44.765 dosis, en su mayoría de cocaína y pasta base, que sumaron 12.700 gramos.
Del total de intervenciones, 125 fueron por lesiones, 108 por robo y hurto, 42 por atentado y resistencia, 38 por desobediencia, 32 por pedidos de captura y 21 por encubrimiento, entre otros delitos.
La Policía “Barrial” es una unidad especial creada para dar seguridad y asistencia en los barrios vulnerables porteños. Está conformada por 1500 efectivos, un tercio de ellos mujeres, distribuidos en siete divisiones con comisarías propias. Dos de esas comisarías están a cargo de personal femenino.
Además de la prevención del delito, los agentes participan en situaciones de urgencia para los vecinos, como primeros auxilios, evacuaciones sanitarias o por incendios, y atienden emergencias por violencia de género o peleas intrafamiliares.
