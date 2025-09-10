Abuso sexual en el cuartel. Condenaron a un sargento y absolvieron a sus jefes, acusados de encubrir el hecho

GUALEGUAYCHÚ. El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay condenó al sargento del Ejército Víctor Mercado a 4 años y 6 meses de prisión por abuso sexual agravado y lesiones psicológicas en perjuicio de una soldado voluntaria en un cuartel militar de esta ciudad entrerriana. En cambio, el coronel Marcelo Benet, el mayor Facundo Candiotti y el suboficial Osvaldo González, que habían llegado al juicio imputados por el presunto encubrimiento del hecho, fueron absueltos.

Este lunes se conoció el adelanto de sentencia en la causa que investigaba el abuso sexual cometido contra una mujer soldado en el cuartel militar de Gualeguaychú. De los cuatro imputados que llegaron a juicio, solo el exsuboficial Mercado fue hallado culpable y condenado por los delitos atribuidos.

La Fiscalía había solicitado una pena de 8 años e inhabilitación perpetua para Mercado. González había llegado a juicio acusado de maltrato y encubrimiento, mientras que Benet y Candiotti enfrentaron cargos por presunto incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, en el primer caso, sumado a encubrimiento, obstrucción a la investigación y falso testimonio, en el segundo.

La investigación, en primer término, estuvo a cargo del fiscal Pedro Rebollo, con la intervención del juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri. El expediente contó con el testimonio de más de 20 testigos.

En el caso de Candiotti y Benet, la fiscal de juicio, Josefina Minatta, solicitó la absolución durante los alegatos finales por considerar “que no había pruebas que acreditaran dichos cargos”, a diferencia de lo ocurrido con González, a quien consideró partícipe de generar un contexto que vulneró y violentó a la mujer que se desempeñaba como soldado voluntario.

Finalmente González, que era el enlace de los suboficiales del regimiento con la superioridad, fue absuelto al igual que el mayor Candiotti y el coronel Benet.

Candiotti aún enfrenta una investigación en la Justicia provincial –a cargo de la fiscal Martina Cedrés- por la tenencia de material de abuso sexual infantil. Las imágenes de pedofilia fueron halladas en el celular personal del mayor durante la investigación llevada adelante por la Justicia Federal por el abuso sexual en el Regimiento de Caballería de Exploración 12 “Dragones Coronel Zelaya” (actual Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2).

Los jueces del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, Mariela Rojas, Noemí Berros y el Dr. Sebastián Gallino, darán a conocer los fundamentos de la sentencia el 7 de octubre próximo.

El caso

La investigación se inició el 20 de enero de 2021 a raíz de la denuncia efectuada por una de las víctimas en la Comisaría del Menor y la Mujer de la ciudad de Gualeguaychú. En esa oportunidad, la soldado voluntaria detalló distintos hechos de acoso y violencia sexual ocurridos entre 2016 y 2021.

Indicó que entre el 18 y el 20 de julio de 2016, cuando el suboficial imputado estaba “de semana”, ingresó a un baño donde se encontraba la denunciante e intentó besarla por la fuerza. Posteriormente, estando de turno en el casino, el hombre se le acercó y comenzó a insistirle para que saliera con él, para iniciar una relación por fuera del establecimiento, ante lo cual la víctima lo intimó a que se retirara.

Otro de los hechos denunciados tuvo lugar en enero de 2021, cuando un compañero de la víctima le avisó que el suboficial había utilizado las cámaras de seguridad para filmarla mientras ella se encontraba en la pileta del casino tomando sol con su familia y que esas filmaciones las compartió con otras personas. La víctima relató que intentó conseguir esas filmaciones, pero le dijeron que había una orden para que esas pruebas no pudieran llegar a sus manos y que podía haber sanciones si eso ocurría.

El 27 de septiembre de 2021, la víctima amplió su denuncia y dijo que las medidas dispuestas no se respetaron, que el hombre le realizaba burlas cada vez que ella pasaba cerca y reiteró que tenía mucho miedo.

La causa primero tramitó en la justicia provincial hasta que en septiembre de 2021, la fiscal se declaró incompetente y la causa fue recibida en el Juzgado Federal de Gualeguaychú, que delegó la investigación al Ministerio Público Fiscal.

Mercado y Candiotti –jefe del cuartel desde diciembre de 2020- atravesaron todo el proceso privados de la libertad, por medidas que fueron oportunamente confirmadas en la Cámara Federal de Paraná.

Según fuentes judiciales, la denunciante destacó en el debate que se sintió “acompañada” por Benet en el proceso inicial de la denuncia, mientras que no tuvo prácticamente contacto con Candiotti. Las respuestas respecto del requerimiento de las imágenes le llegó de boca de González. Hoy la denunciante ya no pertenece a la fuerza.