Aceptan a un hermana de Maradona como querellante y Morla entra en la causa

Matías Morla, el abogado y apoderado de Diego Maradona, tendrá acceso al expediente judicial donde se investigan las circunstancias que rodearon la muerte del astro mundial del fútbol. El letrado, junto con su colega Yamil Castro Bianchi, representa a Rita Maradona, una de las hermanas del exDT de la Selección nacional, que hoy fue aceptada como particular damnificada.

La decisión fue tomada por la Sala III Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, según informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente. De esta manera, el tribunal de alzada revocó la decisión que había tomado el juez de Garantías de San Isidro Orlando Díaz de rechazar el pedido de ser particulares damnificadas hecho por Rita Maradona y sus hermanas Claudia, Estela y María Rosa.

A partir de la resolución de los jueces Carlos Blanco y Celia Vázquez, Morla, enemistado con Dalma y Gianinna Maradona, dos de las hijas de Diego, tendrá la posibilidad de acceder al expediente, solicitar medidas de prueba, poner peritos de parte y controlar la prueba que se produzca.

Hoy también se conoció que las hijas de Claudia Villafañe y Maradona fueron aceptadas como particulares damnificadas.

El primer particular damnificado aceptado en la causa fue el hermanastro menor de Dalma y Gianinna, Diego Fernando, el hijo de 7 años que el Maradona tuvo con Verónica Ojeda, y cuya actual pareja, el abogado Mario Braudy, actúa como letrado patrocinante.

En la causa, a cargo de la fiscal de Benavídez, Laura Capra, y los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, se investigan las circunstancias que rodearon la muerte de Maradona.

Acusaciones contra Luque

Baudry presenció ayer el inició de los peritajes de los teléfonos del médico Leopoldo Luque y de la psiquiatra Agustina Cosachov y criticó al neurocirujano al asegurar que dos clínicas consideraron que "no era necesario" someter a Maradona a una cirugía por el hematoma subdural que presentaba en el cráneo, ya que podía solucionarse con "medicamentos" y agregó que Luque no fue, finalmente, "el profesional que lo operó.

Y agregó: "En (la clínica platense) Ipensa no estaban de acuerdo en operarlo y por eso lo traen a (la clínica) Olivos. En Olivos no lo opera la gente de la clínica porque tampoco estaba de acuerdo, lo opera otro personal médico. Y cuando quieren llevarlo (tras la intervención), la clínica dice que no, entonces Luque firma con la psiquiatra y dos hijas".

El representante legal del hijo menor de Maradona señaló: "Entró diciendo que lo operaba él y salió diciendo que lo había operado, pero cuando vemos el parte quirúrgico nos enteramos que no".

Por su parte, el abogado Vadim Mischanchuk, representante de la psiquiatra Cosachov descartó la presunta responsabilidad de esa profesional en la muerte de Maradona y aseguró que el paciente "estaba controlada por un grupo de médicos". Y apuntó a la actuación de "un médico clínico" que, por el momento, no figura entre los investigados por el equipo especial de fiscales.

