Acumulaban 12 antecedentes: cayeron tres sospechosos acusados de intentar robar un vehículo en Mataderos

Tres personas fueron detenidas cuando, según la investigación, intentaban sustraer objetos del interior de un automóvil estacionado en Mataderos. Entre los tres sospechosos, de 19, 25 y 26 años, sumaban 12 antecedentes por distintos delitos y contravenciones, de acuerdo con los registros consultados por los investigadores.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Investigaciones Comunales 9 de la Policía de la Ciudad, que realizaban tareas preventivas en la zona de la avenida Juan Bautista Alberdi al 6000.

Los policías observaron una situación que les llamó la atención: uno de los sospechosos tenía medio cuerpo dentro de un Jeep Compass, mientras que a pocos metros había un Chevrolet Spin ocupado por otras dos personas que, según la pesquisa, cumplían funciones de apoyo.

Los agentes se acercaron para identificarlos. En ese momento, los tres intentaron escapar a pie, pero fueron alcanzados y detenidos a pocos metros del lugar.

Los aprehendidos son dos hombres, uno argentino de 19 años y otro peruano de 25, y una mujer trans de 26 años, domiciliada en la provincia de Buenos Aires.

El detenido de 19 años era quien concentra la mayor cantidad de antecedentes, con un total de siete causas abiertas desde 2024, relacionadas con robos, hurtos y averiguación de ilícito.

El hombre de nacionalidad peruana, de 25 años, registraba otras tres causas iniciadas en 2025 y 2026 por robos y averiguación de ilícito.

La tercera detenida, de 26 años, tenía antecedentes por hurto en 2017 y averiguación de ilícito en 2018.

Durante el procedimiento, los agentes también determinaron que ninguno de los tres contaba con autorización para conducir el Chevrolet Spin en el que se movilizaban.

Por orden de la Justicia, los policías secuestraron el Chevrolet Spin y realizaron una requisa del vehículo. En su interior encontraron tres teléfonos celulares, un handy, auriculares, un lápiz utilizado para cortar vidrio y una pinza, elementos que fueron incorporados a la investigación.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, encabezada por Augusto Troncoso.