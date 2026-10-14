Acusan a un policía de haber recibido un pago para liberar el camino para la fuga de cuatro presos y darles una sierra para cortar las rejas

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La Justicia de Neuquén formalizó la imputación contra el oficial de servicio Francisco Agustín Quiroz como autor del delito de favorecimiento de evasión agravado por su condición de funcionario público. Además de facilitar la fuga de cuatro presos, se le acusa de haberles proporcionado una sierra para cortar el enrejado por el cual escaparon.

La fiscal del caso, Paula González, le atribuye a Quiroz haber facilitado la fuga de cuatro internos de la Unidad de Detención 12 del barrio San Lorenzo, ocurrida el 17 de noviembre del año pasado.

Los cuatro hombres que estaban presos en esa sede policial fueron identificados oportunamente como Diego Ezequiel Bastías, Lucas Nicolás Cruces, Rogelio Alejandro Rojas Cisterna y Jeremías Fresco.

Según la hipótesis acusatoria, Quiroz dejó sin custodia durante aproximadamente dos horas un sector estratégico del penal que incluía el enrejado de una terraza ubicada en la parte superior del patio del pabellón 3.

Uno de los testimonios fundamentales de la causa es el de un interno de la unidad, quien declaró que el oficial había recibido dinero a cambio de facilitar la evasión y de permitir el ingreso de teléfonos celulares. Asimismo, el testigo señaló que Quiroz fue quien les proporcionó la sierra utilizada para dañar las rejas por las cuales lograron escapar los cuatro presos.

La acusación presentó una serie de elementos probatorios que respaldan la hipótesis de un acuerdo previo entre el policía y los detenidos. Por un lado, están las transferencias de dinero: se detectó que durante el mes previo a la fuga, Quiroz mantuvo llamadas telefónicas con la madre de uno de los prófugos y posteriormente recibió transferencias bancarias de dinero realizadas por la mujer.

La fiscal del caso Paula González formuló hoy cargos contra el policía Francisco Agustín Quiroz.

Asimismo, en un allanamiento a la vivienda de la madre del interno, se incautó un teléfono celular desde donde se obtuvieron los comprobantes de las transferencias electrónicas dirigidas al imputado.

A su vez, en el registro del domicilio del propio Quiroz, los investigadores secuestraron un plano de la Unidad de Detención 12, el cual habría servido para planificar la logística de la huida.

En tanto, las filmaciones de seguridad registraron los movimientos de la evasión y del personal policial. A ello se suman intervenciones telefónicas y actuaciones iniciadas por la Dirección de Asuntos Internos.