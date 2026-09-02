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Femicidio en Concordia: una mujer murió camino al hospital y su pareja admitió que él la había golpeado

Paola Mercedes Rigoni, de 47 años, fue encontrada inconsciente en el piso de su vivienda; el hombre quedó detenido

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Paola Mercedes Rigoni falleció en el hospital luego de sufrir una feroz golpiza de su pareja
Paola Mercedes Rigoni falleció en el hospital luego de sufrir una feroz golpiza de su pareja

Una mujer de 47 años murió este miércoles en Concordia, Entre Ríos, después de haber sido encontrada gravemente herida en el interior de su vivienda, en un episodio que es investigado como femicidio.

Por el crimen fue detenida su pareja, un hombre de 46 años que se presentó espontáneamente en una comisaría y relató que había mantenido una discusión con la víctima; admitió que la había golpeado.

La víctima fue identificada como Paola Mercedes Rigoni. El episodio ocurrió en una casa situada en las inmediaciones de Cortada Entre Ríos y calle Pública 4, en Concordia.

La intervención policial se inició después de que la pareja de la mujer acudió a la comisaría 6ª, ubicada en el barrio La Bianca. Según las primeras actuaciones incorporadas a la investigación, el hombre, identificado como Leandro José Sigwardt, manifestó ante los efectivos que había mantenido una discusión con Rigoni. De acuerdo con su propio relato, durante el enfrentamiento ambos se habrían agredido físicamente y él terminó golpeando a la mujer.

El detenido habría señalado además que, en medio de la agresión, hizo que la cabeza de Rigoni impactara contra el suelo. Cuando llegó a la dependencia policial, dijo que desconocía en qué estado se encontraba su pareja.

Paola Mercedes Rigoni falleció en el hospital luego de sufrir una feroz golpiza de su pareja
Paola Mercedes Rigoni falleció en el hospital luego de sufrir una feroz golpiza de su pareja

A partir de esa declaración, los policías se trasladaron de inmediato hasta la vivienda. Allí encontraron a Rigoni tendida en el piso y todavía con signos vitales. Personal médico de emergencias acudió al domicilio y, debido a la gravedad del estado de la víctima, dispuso su traslado urgente al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Sin embargo, la mujer llegó al centro asistencial sin signos vitales. Los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras prácticas para intentar salvarla, pero los esfuerzos no tuvieron éxito y finalmente se confirmó su muerte.

Los investigadores realizaron las pericias correspondientes en la casa en donde se produjo la violenta agresión a Paola Mercedes Rigoni
Los investigadores realizaron las pericias correspondientes en la casa en donde se produjo la violenta agresión a Paola Mercedes Rigoni

Las lesiones y una autopsia clave

Según la investigación, las primeras observaciones realizadas sobre el cuerpo de la víctima detectaron lesiones visibles en sus extremidades. También fueron advertidas otras heridas que, en principio, no serían actuales. Ese dato quedó incorporado a la investigación y deberá ser analizado para determinar cuándo y cómo se produjeron y si existe alguna relación con el episodio que terminó con la muerte de Rigoni.

La Justicia ordenó que el cuerpo fuera trasladado a la morgue para la realización de la autopsia. El estudio forense será determinante para establecer la causa de la muerte y precisar cómo y cuándo se produjeron las gravísimas lesiones, además de aportar elementos que permitan reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda.

Mientras se aguardan esos resultados, Sigwardt permanece detenido y a disposición de la Justicia.

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