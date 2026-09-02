El ICE publicó detalles del arresto del exnovio de Agostina Jalabert, la modelo argentina asesinada en México

El Immigration and Customs Enforcement (ICE) publicó detalles a más de un mes de la detención de Juan Manuel Reverter, el argentino acusado de asesinar a su novia, la modelo Agostina Jalabert, en Playa del Carmen. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadounidense arrestó al acusado de 38 años el pasado 23 de julio luego de más de tres años de permanecer prófugo en Estados Unidos.

Reverter fue hallado en el condado de Deschutes, en Oregón. El organismo dependiente del Departamento de Seguridad Nacional añadió que el operativo fue realizado en colaboración con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Interpol Washington, el Departamento de Seguridad y la Patrulla Fronteriza, ya que se trataba de un extranjero ilegal.

La imagen de Reverter al ser detenido ICE

Reverter, detallaron, ingresó legalmente a Estados Unidos en agosto de 2024 con una autorización de estancia de hasta seis meses, pero permaneció en el país por mayor tiempo del que establecía la visa que tenía en su poder.

El posteo de ICE

El hombre ahora es el principal sospechoso por el asesinato de Jalabert —una modelo argentina de 31 años— ocurrido en 2023 en México. Buscado desde el 18 de febrero de 2023, luego de que se hallara muerta a la joven, en enero de este año la Interpol había emitido una alerta roja a su nombre.

“La víctima y el inculpado se encontraban en su domicilio de Playa del Carmen, Quintana Roo, lugar donde el sospechoso comenzó a golpear a la víctima en la cara y en el cuerpo, ejerciendo presión en el cuello, hasta quitarle la vida. Luego tomó un cinturón y lo ató al cuello de la víctima para así simular que se había suicidado”, describió la organización internacional junto a la imagen del argentino que difundió.

El pedido de captura de Interpol captura instagram

El femicidio

Jalabert fue encontrada muerta en la madrugada del 18 de febrero de 2023 en su departamento de Playa del Carmen, donde convivía con Reverte.

La modelo, nacida en Carmen de Patagones —ubicada en el límite de la provincia de Buenos Aires y la capital de Río Negro, Viedma—, había viajado seis meses antes del hecho con el objetivo de continuar con su carrera de modelaje. Ella había ido inicialmente junto a su hermana, Candela, pero luego, el acusado también se trasladó hasta allí con el fin de recomponer la relación.

Fue la hermana de la joven quien encontró el cuerpo en la madrugada de febrero de 2023, en un escenario que en un principio había sido investigado por las autoridades como un suicidio. “Candela llegó al edificio a las 6 y el código de acceso al departamento no funcionaba. Se dirigió al guardia del edificio, donde le informaron que durante la noche hubo disturbios en el departamento, donde se había instalado también el novio de Agostina. Le dijeron que habían llamado dos veces a la policía”, declaró en su momento a LN+ el padre de la víctima, Edgardo Jalabert.

Reverter junto a Agostina Redes

Después de esa conversación con la guardia del edificio, la hermana de la modelo volvió al departamento y golpeó la puerta hasta que el ahora detenido le abrió. “Él le preguntó dónde estaba Agostina, y ella, sorprendida, le dijo que Agostina estaba con él. La perrita la guio hasta la puerta del baño, donde la encontraron colgada de donde se coloca la toalla de manos”, agregó el padre.

Desde entonces comenzó una importante investigación, que primero fue orientada hacia un suicidio. Sin embargo, tiempo después la Justicia de México cambió la hipótesis a la de un femicidio y emitió una búsqueda por Reverte.