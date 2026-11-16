Así es la cárcel “El infierno”, que alojará a los narcos y sicarios más peligrosos del país

Avanzan las obras en Santa Fe para construir la nueva cárcel de máxima seguridad que albergará a los narcos y sicarios más peligrosos del país, entre otros delincuentes. “El infierno”, tal como las autoridades provinciales denominaron a la Unidad Penitenciaria Nº 8 de Piñero, será inaugurado en mayo del próximo año. Para la edificación se requiere una inversión superior a los $ 143.000 millones. El establecimiento alojará a más de 1150 reclusos.

Cada interno tendrá una celda individual bajo el control permanente de personal del Servicio Penitenciario y únicamente podrá compartir espacios comunes con grupos reducidos, de hasta 12 personas, cuando así se disponga, según pudo saber LA NACION.

Cada interno tendrá una celda individual Provincia de Santa Fe

Al nuevo complejo serán trasladados cerca de 500 presos Provincia de Santa Fe

En principio, al nuevo complejo serán trasladados cerca de 500 presos actualmente clasificados dentro de los niveles más altos de peligrosidad: 70 del nivel 1, 176 del nivel 2 y casi 300 del nivel 3. Según el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, esto permitirá “seguir separando a los detenidos más violentos y conflictivos de la provincia para romper sus vínculos con el exterior”.

La cárcel estará integrada por cuatro módulos y un edificio central de administración, desde donde se realizará el ingreso al complejo. Contará con un doble muro perimetral de 1800 metros de extensión y 10 metros de altura, con circulación vehicular interna y pasarelas superiores para vigilancia. Además, tendrá torreones cada 70 metros y una torre principal de 36 metros de altura con visión panorámica de 360 grados.

La cárcel tendrá torreones cada 70 metros y una torre principal de 36 metros de altura con visión panorámica de 360 grados Provincia de Santa Fe

Cada módulo dispondrá de 24 pabellones Provincia de Santa Fe

Cada módulo dispondrá de 24 pabellones y, en cada ala, habrá 12 celdas individuales de hormigón premoldeado distribuidas en dos plantas. En total, el complejo tendrá 288 celdas por módulo y 1152 plazas. También incorporará boxes individuales para visitas y comunicaciones a través de mamparas, evitando el contacto físico directo. El penal dispondrá de atención sanitaria intramuros para reducir traslados, sala de conferencias y helipuerto.

Tiempo atrás, el gobernador Pullaro destacó la decisión política de avanzar con la infraestructura penitenciaria para alojar a reclusos de alto perfil y señaló que, paralelamente, en el mismo predio se construyen otras dos cárceles con capacidad aproximada para 1950 detenidos cada una.

En total, el complejo tendrá 288 celdas por módulo y 1152 plazas Provincia de Santa Fe

Para la edificación se requiere una inversión superior a los $ 143.000 millones Provincia de Santa Fe

El establecimiento alojará a más de 1150 reclusos Provincia de Santa Fe

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, afirmó que la obra “marca un punto de inflexión en la arquitectura penitenciaria moderna”, con “un nuevo paradigma diseñado no solo para evitar fugas, sino también para resistir ataques externos y enfrentar amenazas cada vez más complejas”.