Pidieron 14 años y 6 meses de prisión para el hombre que apuñaló a dos mujeres en un estudio de danza de Palermo

El 10 de noviembre de 2020, Sebastián Damián Villarreal apuñaló a la bailarina y profesora Julieta Antón y a Sofía Bovino en una escuela de danza de Palermo. Seis años después, el fiscal general Nicolás Amelotti solicitó que el agresor sea condenado a la pena de 14 años y medio de cárcel.

“Eligió una víctima, un lugar y un momento. Preparó el hecho, llevó las armas desde Berisso, esperó a que llegara la profesora. La eligió y siguió con su ataque a pesar de la persona que se interponía, a la que consideró un estorbo que se quería sacar”, se sostuvo en el alegato del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) porteño N° 11, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

Para el fiscal general Amelotti y para el auxiliar fiscal Luis Martínez, Villarreal, de 36 años, debe ser condenado por la tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género en el caso de Antón y por la tentativa de homicidio simple en relación a la segunda mujer agredida, Bovino.

El momento del arresto del atacante en la escuela de danzas

En 2023, se había suspendido el proceso judicial porque el acusado no estaba en condiciones de afrontar el debate. Tras ser examinado nuevamente, se determinó que podía estar en juicio.

Los acusadores públicos entendieron que el trastorno de personalidad que posee no le quita la capacidad de entender la criminalidad de sus actos.

Ante los jueces Julio López Casariego, Julio Pablo Quiñones y Matías Buenaventura, el auxiliar fiscal sostuvo que el 10 de noviembre de 2020, Villarreal fue hasta el estudio El Club de Danza, situado en la avenida Federico Lacroze 2090, en Palermo, desde su domicilio de Berisso y esperó a que Antón llegara al local.

Villarreal estaba en la vereda cuando Antón ingresó en el estudio. En ese momento, pidió pasar al baño y allí la esperó. Cuando la profesora pasó, intentó introducirla en la habitación, pero ella se resistió, instante en el que el imputado sacó de su mochila un cuchillo tipo carnicero de 32 centímetros de largo.

Antón corrió a buscar ayuda mientras el acusado la perseguía con el arma blanca en alto. La joven llegó hasta la recepción y se refugió con Bovino, la dueña del estudio, que le pidió a Villarreal que frenara la agresión. Ambas víctimas terminaron heridas en el suelo mientras el imputado continuaba con los ataques hacia Antón.

La secuencia fue observada por múltiples testigos, que le pedían que no hiriera más a las víctimas, que ya presentaban diversos cortes en distintas zonas de su cuerpo. “Villarreal les decía a todos que se alejaran o que las mataría a las dos”, recordó el representante del MPF.

De acuerdo con lo que pudo reconstruirse en el debate, la situación culminó cuando personal de la Policía de la Ciudad —que había sido alertado de la situación— le disparó a Villarreal en un muslo mientras él apuntaba el cuchillo contra el cuerpo de las víctimas. “No consumó la muerte por los particulares que se acercaron y por la intervención policial”, explicó el auxiliar fiscal, que recordó que en la mochila se encontró un segundo cuchillo.

Como consecuencia del ataque, el Villarreal le causó a Antón, que también era participante del programa conducido por Marcelo Tinelli Bailando por un Sueño, sufrió heridas en la mano derecha, en el antebrazo izquierdo, en el cuero cabelludo y en la cara, mientras que a Bovino la agredió en la mano y en el antebrazo. Ambas tardaron meses en reincorporarse a sus tareas y sufrieron diversas consecuencias psicológicas.

“Fue algo movilizante, no solo para mí sino para toda la comunidad de la danza. Jamás había pasado algo así en el ámbito”, dijo Antón cuando declaró en el juicio.

Julieta Antón, una de las víctimas Instagram

En otra parte del relato, la bailarina dijo: “Lo único que recuerdo es que quería que frene”.

Antón también contó que conoció al agresor durante la pandemia, en el marco de las clases virtuales que brindaba. Recordó que, una vez que se permitió la apertura de los locales, Villarreal se anotó para ser alumno en los dos lugares en los que trabajaba.

“Lo que me llamó la atención es que, al finalizar las clases, se quedaba hasta último momento, me ponía incómoda. Me ponía nerviosa porque él me transmitía cierta ansiedad”, relató Antón, en su declaración.

Durante el alegato, el auxiliar fiscal repasó otra parte del testimonio de Antón, en el que la joven contó que el hombre le había relatado, por medio de un mensaje de Instagram, que había sido abusado. La noche anterior al ataque, la profesora le había contestado que podía ayudarlo desde el ámbito de la danza, una respuesta que no le agradó a Villarreal.

Al momento de considerar las agravantes, el fiscal general Amelotti valoró la magnitud de las lesiones sufridas por las víctimas, el tiempo que estuvieron sometidas a la voluntad de Villarreal y el daño psicológico ocasionado.

Tras repasar lo que dijeron los testigos y los policías que participaron del operativo, así como también las filmaciones que mostraron parte del ataque, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que el imputado condujo la acción “de principio a fin”, informó el citado sitio de noticias.

Y afirmó que Villarreal dirigió su agresión hacia el rostro, la cabeza y el cuerpo de Antón, en una zona próxima al cuello y con la capacidad de herirla mortalmente. Consideró que había construido una “cercanía” con la víctima que ella no había ofrecido y que hasta vivió como “invasiva”.

“El límite que le fijó Antón fue leído como una ofensa que debía pagar. Ejerció violencia para castigarla porque no actuó como esperaba”, sostuvo el auxiliar fiscal al respecto del motivo por el que corresponde aplicar al caso el agravante por violencia de género. Con respecto a la otra víctima, consideró que fue tratada como “un obstáculo” por el imputado en su plan de matar a Antón.

El fiscal general Nicolás Amelotti Matías Pellón / Fiscales.gob.ar

Durante su exposición, el fiscal general Amelotti explicó que si bien hay un informe del Cuerpo Médico Forense (CMF) que concluyó que era verosímil que Villarreal no hubiera poseído “la autonomía suficiente para comprender y dirigir su conducta al momento de los hechos investigados”, el trabajo se basó en una interpretación errónea de otros informes incorporados en la causa.

Para ello, hizo un minucioso análisis de cada uno de los tramos del peritaje del CMF y los comparó no solo con los informes del Hospital Tornú (lugar al que fue derivado el agresor luego del ataque) sino también con los que realizaron diversos especialistas que lo vieron, lo que incluye el trabajo realizado por los integrantes del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (Prisma) del Complejo Penitenciario de Ezeiza.

El fiscal explicó que los tres informes a los que el CMF les dio mayor importancia contienen “diagnósticos presuntivos” y que en el juicio quedó demostrado, en base al testimonio de los profesionales, que sus conclusiones debían ser profundizadas.

Aclaró que en ninguno de ellos se detalló con claridad que Villarreal haya atravesado un cuadro psicótico, como mencionó el CMF.

“El acusado padece una patología, pero no elimina sus capacidades de culpabilidad. No hay nada delirante ni psicótico en su conducta. Sintió cercana a una persona que no era, depositó en ella expectativas y frente a una respuesta que no le gustó, al día siguiente cargó su mochila, se tomó tres colectivos y fue a esperarla para atacarla”, resumió el representante del Ministerio Público Fiscal,

Luego, la defensa del Villarreal presentó su alegato y reclamó su absolución. Las últimas palabras del acusado y el veredicto se conocerán el próximo 26 de este mes.