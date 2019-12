La familia de Casermeiro elevó a $1 millón la recompensa por datos Fuente: LA NACION

CÓRDOBA.- La familia del médico Daniel Casermeiro, desaparecido desde el jueves pasado en San Francisco, elevó a $1 millón la recompensa que ofrece a quien aporte "información certera" sobre su paradero. La búsqueda es intensa desde el día siguiente a su desaparición, pero hasta ahora solo se encontró su auto, con $8 millones en efectivo (pesos y dólares) y lingotes de oro. Estaba abandonado en un campo de maíz.

Hasta ayer la familia ofrecía $100.000 de recompensa y hoy multiplicó por diez la cifra. El fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, aclaró que no es una oferta que dependa de la Justicia y dijo que se sigue buscando al médico ginecólogo, quien es muy conocido en San Francisco.

Hay 80 efectivos involucrados en la búsqueda, que es encabezada por la Unidad Regional Departamental San Justo, e interviene personal de la División Investigaciones, del Departamento Coordinación Operacional, de Patrulla Preventiva, Patrulla Motorizada, Patrulla Rural, infantes Policía Barrial, SubcComisaría Freyre, Sub Comisaría Devoto y Destacamento Luxardo.

El caso

Casermeiro desapareció el jueves a las 10 de la mañana, cuando salió de su consultorio dejando pacientes en espera. Más tarde llamó para avisar que pasaran los turnos para el día siguiente. Pasó por el banco y por un kiosco a comprar tres gaseosas. Tenía una reunión con una persona a las 15.50 pero nunca fue.

Según la familia, fue a retirar dinero al banco para una operación inmobiliaria. Su teléfono está apagado desde las 16 del jueves, cuando las antenas lo sitúan a 16 kilómetros de San Francisco, en Luxardo.

El domingo antes del mediodía un vaqueano avisó que había visto el auto abandonado en una calle de tierra que cruza un campo de maíz. El BMW cupé blanco estaba cerrado, con el tanque de nafta lleno y $8 millones y lingotes de oro entre el baúl y el asiento.

No estaba su teléfono móvil. No había rastros de sangre ni desorden. Los peritos analizan el sistema de navegador GPS computarizado del auto. Fuentes judiciales indican que el vehículo no habría sido dejado por Carmeiro sino que lo "plantaron" y que el dinero abandonado es una "señal" de por dónde viene el problema.

Alberione admitió que la hipótesis más fuerte es la de temas relacionados con lo financiero; descarta un secuestro o robo. Los investigadores están concentrados en determinar qué tipo de operaciones hizo el médico antes de desaparecer y si realizó transferencias de dinero y a quién.

Ayer hubo un allanamiento en una casa de calle Misiones 289 donde vive una persona de apellido Gette con la que Casermeiro tuvo contacto telefónico antes de desaparecer.

La familia insiste que en los últimos días no se había mostrado preocupado ni deprimido. Señalan que el dinero encontrado era para la operación inmobiliaria. En la causa no hay imputados ni detenidos.