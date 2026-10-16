Allanan la casa y los consultorios del ginecólogo chaqueño denunciado por abuso sexual y mala praxis

La Policía del Chaco lleva a cabo este viernes una serie de allanamientos en la vivienda y los consultorios del ginecólogo Gustavo Osmar Kumiega, quien acumula al menos ocho denuncias penales por presuntos episodios de abuso sexual, violencia médica y mala praxis.

Los operativos, ordenados por la fiscal Mariana Echarri, incluyen su inmueble personal, ubicado sobre la calle Jujuy al 500, en Resistencia. Según informó el medio Diario Chaco, los operativos se dan dentro del marco de la causa que investiga estas acusaciones.

Del procedimiento participaron agentes del Departamento de Trata de Personas, personal especializado en Cibercrimen y efectivos de Infantería. De momento, las autoridades no informaron los resultados preliminares de las medidas.

Las denuncias incluyen presuntos chats de redes sociales captura de redes

La primera denuncia pública contra el médico se conoció el 23 de septiembre, cuando una joven de 26 años acudió a la Justicia provincial para relatar situaciones irregulares durante sus consultas.

Tras ese testimonio, otras pacientes sumaron presentaciones que describen contactos físicos injustificados y comentarios de carácter sexual explícito durante procedimientos médicos.

Entre los casos bajo investigación se encuentra el de Romina C., una mujer que vive en el exterior y que denunció a Kumiega por un abuso sexual ocurrido a mediados de 2022. La víctima aportó ante los tribunales capturas de pantalla de conversaciones de Instagram tras el episodio, donde el especialista le enviaba mensajes insistentes.

Parte de los chats presentados como pruebas

En paralelo, otra de las pacientes, identificada como Karla Herrán, declaró que durante una ecografía transvaginal, realizada a fines de julio, el médico apoyó un codo en su rodilla y le entregó pastillas anticonceptivas vencidas. A su testimonio se sumaron los de Jésica Ramírez, quien relató que el especialista la tocó sin guantes y apartó su ropa interior durante una práctica ecográfica, y Melisa Vallejos, querellante por mala praxis tras someterse a una supuesta histerectomía que, según comprobó posteriormente con otro profesional, nunca le practicaron.

Otra de las mujeres también formalizó un reclamo ante la obra social Osjera, desde donde respondieron que abrirían una investigación administrativa interna debido a los comentarios ofensivos y misóginos atribuidos al profesional durante la atención médica.

Uno de los chats que pertenece a la causa

Las actuaciones penales por delitos contra la integridad sexual recayeron en la Fiscalía de Investigación N°2, a cargo de Ana González de Pacce, mientras que otras líneas de investigación conduce el Equipo Fiscal N°4 de violencia de género, encabezado por Jorge Cáceres Olivera, dependencia que citó a declarar de forma virtual a la denunciante residente en el extranjero.

Por su parte, el abogado defensor Zacarías Issolio rechazó las acusaciones y sostuvo que ninguna de las testimoniales configura un delito penal.