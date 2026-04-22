Allanaron e imputaron a un alumno de 16 años que se sacó fotos con un arma en el baño del colegio de Balvanera

La denuncia de un padre que vio circular fotos de adolescentes con un arma en el baño de una escuela del barrio de Balvanera en un grupo de mensajería de los compañeros de colegio de su hija llegó a la Fiscalía Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°4, de Mauro Tereszko, quien allanó a un chico de 16 años y lo imputó por intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego, que tiene un máximo de pena de 7 años de prisión.

La jueza Alicia Baridón Gómez, a cargo del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°1, dio la autorización para que este miércoles de madrugada se allane el domicilio del barrio de Balvanera del adolescente implicado que, previamente, era investigado por el delito de robo en el fuero de responsabilidad penal juvenil.

El teléfono secuestrado en el operativo Gentileza Ministerio Público Fiscal

Durante el procedimiento, en el que intervinieron el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y la División de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad, se secuestraron el celular que el menor tenía en uso, una computadora portátil y un disco rígido, entre otras cosas de interés para la causa.

Todo sucedió en los baños de la Escuela de Comercio Nº5 “José de San Martín”, ubicada en el barrio de Balvanera. El adolescente acusado tuvo en su poder un revólver, exhibió el arma y se fotografió con ella junto a otros dos compañeros del mismo establecimiento. Las imágenes fueron luego enviadas a través de un grupo de WhatsApp identificado como “3-1”, conformado por estudiantes del colegio, bajo la modalidad que permite visualizarlas una sola vez y acompañadas de la leyenda “La chispa está en 3ro 1ra”.

En el allanamiento también se secuestró una computadora Gentileza Ministerio Público Fiscal

El hecho fue denunciado por el padre de una alumna del establecimiento educativo, luego de enterarse de lo que pasaba en el grupo de WhatsApp en el que estaba su hija. Así, aportó a las autoridades las capturas de pantalla de los intercambios en esa red social, que incluían la fotografía en la que puede observarse al imputado portando lo que sería un arma de fuego mientras posa junto a dos compañeros.

Los casos de amenazas de violencia

En el caso de las amenazas en las escuelas porteñas, la Ciudad aplicó el “Protocolo de Actuación para la protección y el resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes” del Ministerio de Educación, vigente desde el año pasado, y se realizaron las denuncias correspondientes.

Frente de la Escuela de Comercio N°5, de Balvanera Google

El Protocolo establece cómo actuar ante las amenazas en las escuelas y tiene como objetivo resguardar la integridad física y psicosocial de la comunidad educativa, garantizar el cumplimiento de la ley y promover intervenciones institucionales basadas en criterios de protección y cuidado colectivo.

En ese contexto, se definieron líneas de acción con el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público Tutelar, la Policía de la Ciudad y el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En este sentido, en la conferencia de prensa que se hizo este lunes en la sede del Gobierno porteño, el fiscal general de la Ciudad, Martín López Zavaleta, explicó: “Se ha implementado un esquema de coordinación inmediata con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el área de acceso a la Justicia y de Política Criminal junto con las fiscalías intervinientes. La identificación y eventual responsabilización de los autores de estos hechos permite avanzar en cada caso concreto y cumple una función preventiva porque desalienta la reiteración de estas conductas”.