Detuvieron a un funcionario municipal de La Plata por presunto abuso sexual sobre su expareja y empleada

Un funcionario municipal de La Plata fue desvinculado de su trabajo tras ser detenido por presunto abuso sexual sobre su expareja y empleada. Se trata de Federico Hernán Pez, de 52 años, a cargo de la Dirección de Información Territorial de la Municipalidad de la ciudad bonaerense. También ocupaba cargos en la Defensoría del Pueblo de la provincia. En paralelo, es investigado en otras dos causas por el mismo delito.

Según la denuncia, el hecho ocurrió el pasado 9 de junio, cuando el hombre se presentó en la casa de la mujer y la agredió. Tras ello, llamó al 911 y, cuando los efectivos se presentaron, vieron que la víctima presentaba una lesión visible en uno de sus ojos. Pez fue aprehendido.

La víctima radicó la denuncia en la UFI N°6, a cargo de Patricio Barraza, quien ordenó su detención. Dicha causa se derivó a la UFI N°13 de Mariana Ruffino, especializada en violencia de género.

Fue imputado por lesiones leves agravadas en un contexto de violencia de género, en concurso real con abuso sexual. Fuentes cercanas a la investigación revelaron que la defensa de Pez pidió inicialmente su excarcelación, pero que finalmente desistió. Por el momento, el exfuncionario permanece detenido en la Comisaría 4ta de La Plata.

La Municipalidad de La Plata Ignacio Amiconi

Tras su detención, se destapó un entramado de denuncias de abuso sexuales, amenazas y lesiones leves que caían sobre Pez. El abogado de las tres víctimas cuyas causas permanecen en la Justicia, Alex Daniel Hurtado, reveló en diálogo con LA NACION que la expareja de Pez ya lo había denunciado previamente en dos ocasiones por el mismo delito -una en 2025 y dos en 2026.

“Les pusimos en conocimiento de la cantidad de causas penales que tenía, y lo tenían presente, pero no avanzaban en cuanto a un pedido de detención formal”, señaló Hurtado. El abogado sostuvo que el exfuncionario solía contratar jóvenes entre 19 y 23 años para trabajar en la Dirección, y que al menos diez de ellas renunciaron. Tres fueron a la Justicia.

Las otras dos víctimas denunciaron a Pez por abuso sexual. Una de ellas detalló que el abuso ocurrió en julio de 2024, a un mes de iniciada la relación laboral. La otra, denunció que sufrió acoso, comentarios sexuales y contactos físicos sin su consentimiento. Todo esto mientras era presionada respecto a su situación laboral.

Permanece detenido en la Comisaría 4ta de La Plata Facebook

Hurtado pidió que las tres causas sean unificadas, pero la Justicia consideró que se trata de tres hechos diferentes. Sin embargo, remarcó que volverán a solicitar la unificación una vez que pase a un juez en lo Correccional.

Pez permanecerá detenido por 15 días, con la posibilidad de prorrogarlo por dos semanas más. Cumplido ese período, la fiscal deberá definir si solicita la prisión preventiva o si dispone su liberación.

Un informe de antecedentes del exfuncionario en el sistema del Ministerio Público bonaerense al que accedió este medio muestra que existen ocho denuncias vinculadas a abuso sexual y presuntos episodios de violencia contra parejas o exparejas. De ellas, tres permanecen en trámite, mientras que las cinco restantes habían sido archivadas. Además, registra otras seis denuncias por lesiones, amenazas y violación de domicilio en conflictos con parejas o exparejas, de las cuales dos seguían siendo investigadas y cuatro archivadas.

Además, el medio local El Día informó que la Dirección de Abordaje de Violencias Diferenciadas y Casos Críticos del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense remitió un informe a la UFI N°13 de Ruffino donde detallaba antecedentes de intervenciones institucionales y diferentes causas iniciadas por otras mujeres. Allí sostenían que existe una “profunda preocupación” por el nivel de riesgo detectado.