Allanaron la Cámara de Comercio China en La Plata en una investigación por extorsiones a dueños de supermercados

La Justicia dictó la prisión preventiva para cinco de los 16 sospechosos acusados de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a extorsionar a comerciantes chinos en La Plata.

A partir de la investigación realizada por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, se determinó que, para concretar los delitos los imputados, recibieron apoyo de funcionarios públicos.

En las últimas horas, la Cámara de Comercio China, en La Plata, fue allanada por efectivos de la Policía Federal Argentina que buscaron documentación relacionada con extorsiones cometidas por la denominada mafia china.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de un comerciante de esa nacionalidad que indicó que un vendedor de influencias que se hacía pasar como integrante de la mencionada entidad, les exigía dinero para habilitar los locales y no mandarles inspecciones.

Según se determinó durante la pesquisa, el encargado de mandar a los inspectores era un exfuncionario de la Municipalidad de La Plata que estaba vinculado con el mencionado vendedor de influencias que, hasta que pasó a la clandestinidad, era una de las caras visibles de la entidad.

Matías Kedeqiang, es uno de los tres prófugos de la investigación, sería el presunto jefe de la banda y fue presidente de la entidad.

“Hay que terminar las cosas mañana. Estoy golpeando a algunas personas desobedientes, especialmente a los jugadores”, expresó en un mensaje hallado en uno de los celulares secuestrados el acusado Kedeqiang.

Dichos mensajes constituyeron algunos de los fundamentos utilizados por el fiscal Condomí Alcorta para requerir las prisiones preventivas.

“Te apoyo hermano. Algunas personas simplemente se van y mueren. Por olvidar las reglas algunas personas no pueden ayudar”, respondió el supuesto subordinado de Kedeqiang, identificado como Ale Huang.

Al revisar el intercambio de mensajes quedó expuesto que Kedequiang impartía órdenes al resto de la banda para amenacen o apliquen violencia sobre los dueños de los supermercados que no pagaban

“El que no paga tiene que ser reajustado”, expresó Kediqiang. Entonces, Ale Huang respondió: “Sí, de lo contrario, el sitio será robado en el futuro”.

Según quedó expuesto en la investigación judicial, varios de los integrantes de la banda eran originarios del “pueblo de Jinfeng del Barrio de Changle de la provincia de Fujian”, en China

Fuentes de la investigación confirmaron que dicha cámara fue allanada en las últimas horas por efectivos de la Superintendencia de Investigaciones Federales. Dicho operativo había sido solicitado por el fiscal Condomí Alcorta.

Si bien durante el operativo realizado en la sede de la entidad, en la calle 50, de la capital bonaerense, no hubo detenidos, los detectives de la Policía Federal secuestraron una importante cantidad de documentación que había sido requerida en varias oportunidades por el representante del Ministerio Público. Ante la falta de respuestas, el fiscal solicitó el allanamiento que fue autorizado por el juez de Garantías Agustín Grispo.

En agosto pasado los policías desbarataron la organización delictiva asociada a un integrante de la denominada “mafia china”, quien se había fugado de una comisaría. En dicha oportunidad se realizaron quince allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y en el partido de La Plata, los cuales concluyeron con nueve sospechosos detenidos.

Durante el procedimiento, se logró identificar al encargado del lugar, un ciudadano chino. Además, se procedió al secuestro de documentación que podría estar vinculada al cohecho.

De acuerdo con las pruebas recopiladas por el representante del Ministerio Público, “para el funcionamiento, mantenimiento y organización de dicha banda resultó necesaria la participación de al menos 16 personas, entre ellas al menos dos contadores, quienes ocultaban o simulaban los ingresos de la organización, personas de ciudadanía china y argentina quienes operaban como testaferros, prestaban lugares para reuniones y guarda de elementos provenientes de actividades ilícitas”.

Para la Justicia, dicha actividad no habría logrado ser desarrollada sin la complicidad de funcionarios públicos quienes, mediante la exigencia de sumas de dinero y a partir de influencias en sectores claves procedían a la habilitación y clausura de locales comerciales, otorgaban licencias de conducir y habilitación de venta de bebidas alcohólicas sin cumplir con los procedimientos y requisitos que las normas exigen.

La resolución dictada por el juez Grispo recayó sobre los acusados Jinchao Chen, Zheng Wu Dong, Huan Yun, Jonatan Emanuel Reyes y Raúl Duarte García.

Actualmente, Kedeqiang, acusado de ser el presunto jefe de la banda está prófugo y tiene pedido de captura.