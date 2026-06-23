Amenazó con un arma a su familia, se atrincheró y fue detenido gracias al uso de drones con cámaras térmicas

Un hombre que había amenazado a integrantes de su familia con un arma de fuego y se atrincheró en una vivienda de Luján de Cuyo fue detenido tras un operativo que se extendió durante más de una hora y que incluyó negociadores, grupos tácticos y el uso de drones equipados con cámaras térmicas para monitorear sus movimientos dentro de la propiedad.

El episodio ocurrió este lunes en una vivienda de la localidad mendocina de Carrodilla, cuando un llamado al número de emergencias alertó a la policía sobre una situación de extrema tensión familiar. Según la denuncia, un hombre se había encerrado en el inmueble tras amenazar a sus familiares con un arma de fuego, lo que motivó un amplio despliegue de seguridad en la zona.

Ante la gravedad del caso, las autoridades activaron un protocolo especial que incluyó la intervención de efectivos de la Fuerza de Operaciones Especiales, personal policial de la jurisdicción, equipos de emergencia y operadores de la Unidad VANT, especializada en el uso de drones para tareas de vigilancia y apoyo táctico.

Durante más de una hora, los negociadores intentaron establecer contacto con el hombre para persuadirlo de abandonar voluntariamente la vivienda y entregar el arma.

Las tareas de contención se desarrollaron de manera constante con el objetivo de evitar una escalada de violencia y garantizar la seguridad tanto de los familiares como de los efectivos desplegados en el lugar.

Mientras avanzaban las conversaciones, los especialistas utilizaron drones equipados con cámaras térmicas para monitorear la situación desde el aire. Esa tecnología permitió obtener información en tiempo real sobre los desplazamientos del sospechoso dentro de la propiedad y resultó clave para planificar una eventual intervención táctica.

Fuentes oficiales indicaron que, ante la falta de una respuesta favorable durante las negociaciones, se decidió avanzar con un procedimiento especial para reducir al hombre. La operación fue ejecutada por los grupos tácticos y concluyó con éxito.

Una vez controlada la situación, el sospechoso fue detenido y puesto bajo custodia policial. Según consignó el portal informativo mdzol.com, posteriormente recibió asistencia médica de profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que trasladaron al paciente al Hospital Paroissien para una evaluación clínica y psicológica.