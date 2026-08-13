Dos hombres se bajaron de una moto y asaltaron a una mujer con su bebé en brazos en La Matanza

Una mujer que caminaba a plena luz del día con su hijo en brazos fue asaltada por dos delincuentes armados que se movían en moto. El hecho ocurrió en la localidad de Villa Madero, en el partido bonaerense de La Matanza, en una zona donde no había nadie al momento del ataque.

Durante el asalto, la víctima forcejeó con los agresores para evitar que el menor se cayera. Lograron llevarse su cartera y, por la fuerza de uno de los hombres, el bebé estuvo a punto de caerse y llegó a quedar muy cerca del suelo, aunque la madre logró sostenerlo.

De momento, se desconoce la identidad de los delincuentes. Si bien la mujer no presentó la denuncia formal, las autoridades policiales realizan las investigaciones correspondientes para intentar reconstruir el hecho.

El momento del robo a la mujer y su hijo

Otro episodio de motochorros

Un policía bonaerense fuera de servicio y vestido de civil baleó a dos delincuentes en moto que intentaron asaltarlo en la calle 156, entre 59 y 60, en la localidad de Los Hornos del partido de La Plata.

El oficial usó su arma reglamentaria para evitar la agresión de los sospechosos, un hombre de 36 años y su hijo de 19, quienes escaparon heridos tras los disparos y terminaron detenidos poco tiempo después.

Los atacantes buscaron asistencia médica por sus propios medios en la Unidad de Pronta Atención (UPA) de la zona, donde las autoridades policiales concretaron su arresto. Ambos presentan impactos de bala en la zona abdominal y siguen internados con pronóstico reservado debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el tiroteo.

Un policía se enfrentó con motochorros en Los Hornos

Aunque no se difundieron los nombres de los acusados, trascendió que ambos tienen antecedentes penales. El hombre de 36 años registra una causa abierta por robo iniciada en junio del año pasado, mientras que el joven de 19 años había sido detenido en noviembre de 2025 mientras conducía una moto robada.

Este hecho en la capital bonaerense se suma a otros episodios recientes en los que agentes de fuerzas de seguridad vestidos de civil intervinieron para evitar distintos asaltos en el conurbano bonaerense.

El 27 del mes pasado, un agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires mató a un adolescente de 17 años que intentó robarle la moto en un semáforo de la ruta nacional 8, en el partido de Malvinas Argentinas.

Una semana antes de ese episodio, el cabo Cristian Alberto Gerez, de la Policía Federal Argentina, fue asesinado en Loma Hermosa por dos menores de 14 y 15 años que lo tiraron de la moto y le dispararon a corta distancia para sustraerle el vehículo.