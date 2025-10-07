Un teléfono rojo alertará sobre amenazas en el nuevo centro nacional de lucha antiterrorista

El Gobierno anunció hoy la creación del Centro Nacional Antiterrorista, organismo que tendrá la tarea de recepción, integración y análisis de la información sobre amenazas y funcionará como el ente que agrupará los esfuerzos de las diferentes áreas que tienen misiones en la prevención de atentados.

El CNA fue presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert. Ambos funcionarios tendrán responsabilidades en la designación de la conducción del nuevo organismo, ya que la secretaría de Inteligencia nombrará al director del centro antiterrorista, mientras que el Ministerio de Seguridad Nacional designará al encargado de la dirección nacional operativa del CNA.

“Este centro viene a cubrir la brecha de coordinación entre los organismos que en la Argentina previenen y combaten al terrorismo”, dijo la ministra Bullrich.

Por su parte, en el decreto que dio origen a este centro antiterrorista, se fundamentó la creación del CNA por “el protagonismo asumido por la República Argentina en el escenario global como defensor de los valores republicanos de las democracias occidentales genera la necesidad de contar con los medios adecuados para enfrentar las amenazas que provengan de organizaciones terroristas internacionales y trasnacionales”.

El día elegido para anunciar este centro de análisis y coordinación no fue al azar. Hoy se recuerda el ataque terrorista llevado adelante por Hamas en Israel hace dos años. El presidente Javier Milei dio un fuerte mensaje al respecto durante el evento de ayer en el Movistar Arena.

“En el contexto global, se han acrecentado las amenazas terroristas y se ha expandido la capacidad operativa de los grupos radicalizados como consecuencia de sus vínculos con redes asociadas al crimen organizado a nivel trasnacional. Y para hacer frente de manera adecuada a ese fenómeno en constante evolución, resulta oportuna la creación de un centra nacional especializado en la lucha contra el terrorismo que contribuya a la coordinación del esfuerzo nacional en la materia”, se explicó en los fundamentos del decreto que creó el CNA.

“Cuando aparezca una amenaza, habrá un ‘teléfono rojo’. Una respuesta inmediata, integrada, con capacidad de acción real en cualquier punto del país”, explicó Bullrich.

Bullrich subrayó que “la SIDE será la cabeza estratégica y el Ministerio de Seguridad, el brazo operacional. Desde este centro se van a dictar protocolos, activar alertas y coordinar fuerzas en todo el territorio nacional”.

La funcionaria nacional aseguró que los pilares de ese centro antiterrorista será la SIDE, la UIF y los ministerios de Seguridad Nacional y Defensa, a cargo de Luis Petri.