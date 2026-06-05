El femicidio de Agostina Vega: se preparan nuevas imputaciones y detenciones

CÓRDOBA.- Después de la detención de Osvaldo Fassetta, quien vivía en la casa de Claudio Barrelier, el sindicado homicida de Agostina Vega, los investigadores del crimen preparan nuevas imputaciones y detenciones.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la causa. Fasseta fue detenido ayer a la tarde. El fiscal Raúl Garzón entiende que habría tenido un rol importante después del asesinato de la adolescente de 14 años, que estuvo una semana desaparecida.

El nuevo detenido está imputado provisoriamente por el delito de encubrimiento agravado en un contexto de violencia de género. Fue quien acompañó Melisa Heredia, la madre de la víctima, a hacer la denuncia por la desaparición de su hija, según confirmó a LA NACION Carlos Nayi, el abogado de los abuelos de Agostina.

La hipótesis que manejan los detetcives del caso es que habría intentado desviar la investigación y ganar tiempo. La madre de Agostina recibió algunos mensajes sospechosos durante la búsqueda y podrían estar vinculados a Fassetta.

Claudio Barrelier, el sindicado femicida Facebook

“Quedate tranquila que Agostina está bien, está dormida”, era de los chats. A partir de estos datos, la fiscalía ordenó realizar peritajes tecnológicos para determinar desde dónde fueron enviados los textos y audios. El resultado marcó que era de la “zona geográfica” donde vivía Barrelier. Fue Elizabeth, la abuela de la nena, la que habría reconocido la voz de Fassetta.

Horas antes de quedar preso dio varias entrevistas a medios de comunicación, ya acompañado por su abogado, y contó que ayudó a la madre de Agostina a buscar a la nena.

“A las cinco de la mañana me llamó la mamá (Heredia) y me contó (sobre la desaparición de Agostina). Cerré el negocio y, con dos amigos que estaban ahí con movilidad, estuvimos dando un par de vueltas y fuimos al domicilio de Melisa a ver si encontrábamos a su hija”, señaló.

Agostina. que el lunes próximo cunmpliría 15 años, desapareció el sábado 23 de mayo a las 22.30 cuando tomó un remise frente a la casa de su familia en barrio General Mosconi e hizo unas 50 cuadras hasta barrio Cofico, donde vivía Barrelier.

Fue el remisero que la llevó el que reveló el recorrido y el diálogo que mantuvieron. Lo hizo el domingo por la tarde, cuando vio los carteles de búsqueda de la adolescente. Contó que iba tranquila y alegre y que bajó confiada para encontrarse con quien había mencionado como “el novio” de su mamá, que fue quien pagó el viaje.

Fassetta había estado con Barrelier, Heredia, Agostina y su hermano buena parte del sábado. Afirmó conocer a Barrelier hace unos diez meses y haber ido a su casa porque le ofreció alojamiento por un problema familiar que tuvo él.

Según sus dichos a los periodistas, salió de la casa de Cofico el sábado cerca del mediodía y regresó a las 11.30 del domingo con un amigo para irse a las 15. Aseguró que no vió a Barrelier y que no le respondió el mensaje que le mandó.

A esa hora -según el fiscal Garzón- el acusado de femicidio ya había matado a Agostina. Trasladó su cuerpo el lunes por la mañana en un Ford Ka que le prestó su expareja Soledad Andreani, quien también presenció su conversación con el padre de Agostina, Gabriel Vega.

La hija Fasseta, Evelyn Estefanía Fasseta, el 19 de diciembre de 2019, cuando tenía 21 años, mató a su pareja, Sergio Galván, de 34 años, en la casa donde vivían en barrio General Bustos. Está condenada por homicidio calificado por el vínculo.