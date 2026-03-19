Apareció Esmeralda: las primeras imágenes tras el hallazgo de la nena en Cosquín

Esmeralda, la nena de dos años que era buscada desde ayer en Cosquín, fue encontrada esta mañana por la policía de Córdoba cerca de su casa. Por el caso detuvieron a una persona cercana a la familia.

🔹 Esmeralda Pereyra López se reencontró con su madre tras casi 24 horas de búsqueda



Fue hallada en un descampado que ya había sido rastrillado y se sospecha que fue llevada hasta allí por un hombre desconocido.



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ENCONTRAMOS A ESMERALDA MARISA PEREYRA LÓPEZ 🙌🙌 https://t.co/TEl7TvhxRk pic.twitter.com/74LlQEb7bO — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) March 19, 2026

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