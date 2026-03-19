1
Apareció Esmeralda: las primeras imágenes tras el hallazgo de la nena en Cosquín
La nena de dos años era buscada desde ayer por la tarde; apareció en un descampado cerca del río Cosquín
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Esmeralda, la nena de dos años que era buscada desde ayer en Cosquín, fue encontrada esta mañana por la policía de Córdoba cerca de su casa. Por el caso detuvieron a una persona cercana a la familia.
🔹 Esmeralda Pereyra López se reencontró con su madre tras casi 24 horas de búsqueda— La Nación Más (@lanacionmas) March 19, 2026
Fue hallada en un descampado que ya había sido rastrillado y se sospecha que fue llevada hasta allí por un hombre desconocido.
📌 En LN+ pic.twitter.com/NLxQ4XGVco
ENCONTRAMOS A ESMERALDA MARISA PEREYRA LÓPEZ 🙌🙌 https://t.co/TEl7TvhxRk pic.twitter.com/74LlQEb7bO— Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) March 19, 2026
Noticia en desarrollo
LA NACION
Más leídas de Seguridad
- 2
La Plata: vecinos de un edificio hacen guardia por las noches para evitar los robos
- 3
Está preso por matar a un mago y a su novia y ahora, desde la cárcel, estafó a un vecino de Vicente López
- 4
Santa Fe: engañó a la esposa de un empresario con el “cuento del tío”, le robó US$400.000 y escapó en monopatín