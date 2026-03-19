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Apareció Esmeralda: las primeras imágenes tras el hallazgo de la nena en Cosquín

La nena de dos años era buscada desde ayer por la tarde; apareció en un descampado cerca del río Cosquín

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Apareció Esmeralda Pereyra López, la nene de dos años desaparecida en Cosquín
Apareció Esmeralda Pereyra López, la nene de dos años desaparecida en CosquínPolicía de Córdoba

Esmeralda, la nena de dos años que era buscada desde ayer en Cosquín, fue encontrada esta mañana por la policía de Córdoba cerca de su casa. Por el caso detuvieron a una persona cercana a la familia.

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