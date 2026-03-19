Esmeralda, la nena de dos años que era buscada desde ayer en Cosquín, fue encontrada esta mañana por la policía de Córdoba cerca de su casa.

Tras el hallazgo, trascendieron las primeras imágenes de la niña con las autoridades. La Policía de Córdoba publicó dos fotos de la menor, que se encuentra en buen estado de salud.

Apareció Esmeralda Pereyra López, la nene de dos años desaparecida en Cosquín Policía de Córdoba

Apareció Esmeralda Pereyra López, la nene de dos años desaparecida en Cosquín Policía de Córdoba

Por otra parte, un video muestra el abrazo de Esmeralda con la fiscal Silvana Pen y siendo asistida por los efectivos, contenida e hidratada.

Apareció Esmeralda: las primeras imágenes tras el hallazgo de la nena en Cosquín

De acuerdo con lo que confirmaron a LA NACION, la niña de dos años apareció en un descampado cerca del río de Cosquín y ya se reunió con sus padres.

Según pudo saber este diario, la fiscalía confirmó que la nena está en buen estado de salud, aunque con algún tipo de lesión en su rostro. Ahora, será motivo de investigación cómo fue que Esmeralda llegó hasta ese lugar, a unos 800 metros de donde vive. Las fuentes indicaron que ese predio ya había sido rastrillado con anterioridad.

Aunque la investigación aún está en etapa inicial, fuentes policiales consultadas por este diario, y que participaron de la pesquisa, indicaron que existe la presunción de que “alguien se la llevó”.

Los familiares habían denunciado la ausencia por la tarde de este miércoles, en momentos en que su madre estaba preparando el almuerzo en la casa. Se activó la Alerta Sofía, dispositivo que puso en guardia a todas las fuerzas intervinientes y por el que se dispuso el rastrillaje por la zona que, incluso, se extendió durante la noche.

La menor, que vestía un body color gris, fue vista por última vez alrededor de las 14.30 de ayer, en su vivienda en el barrio San José Obrero.

En las últimas horas, los medios locales se hicieron eco de los rumores de vecinos de la zona que hablan de que, hasta ese mismo miércoles, estaba instalado en los alrededores el circo Pompín, en el predio Encanto Cosquín en la avenida Costanera, que se retiró en la tarde de ese mismo día.

Trabajaron para dar con la menor, entre otros, dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cosquín, Valle Hermoso, Santa María de Punilla, La Falda y Tanti. La búsqueda se llevó a cabo con rastrillajes terrestres, apoyo de unidades caninas y el uso de drones. Los rastrillajes fueron fiscalizados por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y supervisados por el jefe de Policía, el comisario Marcelo Marín.

Los mensajes en redes

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, celebró el hallazgo de Esmeralda y destacó el accionar de las autoridades, que actuaron en conjunto en estas 22 horas. “Un resultado positivo que fue posible también gracias al trabajo coordinado con fuerzas de seguridad nacionales. Ahora es fundamental esclarecer lo ocurrido. Es imprescindible que la Justicia investigue con profundidad y determine a fondo las circunstancias de la desaparición. La angustia atravesada por la familia y la experiencia vivida por la pequeña Esmeralda merecen la mayor de las certezas respecto de lo que pasó”, escribió el mandatario provincial.

Quiero felicitar y reconocer el compromiso de nuestra fuerza policial y de todos los equipos que participaron en la búsqueda y el hallazgo con vida de Esmeralda, la niña de 2 años que permaneció desaparecida desde ayer en barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín.



Se… — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) March 19, 2026

Por su parte, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó en su cuenta de X: “Ya está a salvo y con su familia. La rápida activación de la Alerta Sofía y el trabajo coordinado entre las Fuerzas y las autoridades permitió avanzar con celeridad en su búsqueda. Cuando se trata de una menor desaparecida, cada minuto cuenta. Hoy lo importante es esto: Esmeralda apareció”.

Acabo de hablar con el Ministro de Seguridad de Córdoba, @QuinterosJP, quien me comunicó el hallazgo de Esmeralda.



Ya está a salvo y con su familia.



La rápida activación de la Alerta Sofía y el trabajo coordinado entre las Fuerzas y las autoridades permitió avanzar con… — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) March 19, 2026

Su par cordobés, Juan Pablo Quinteros, reveló cómo fue el hallazgo. “En uno de los campos ven que la nena se les cruza en el medio, un policía se baja y la abraza. Es mucha la emoción. Está sana y salva”, dijo en diálogo con la prensa.