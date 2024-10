Arranca el primer juicio contra Leonardo Cositorto el cerebro detrás de Generación Zoe

Escuchar

El primer juicio oral por la causa Generación Zoe, en la que está imputado el líder de la organización Leonardo Cositorto y otros acusados de montar una estafa piramidal a través del esquema Ponzi, comenzará este miércoles en la ciudad correntina de Goya, la misma que es el epicentro de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, del que no se sabe nada hace cuatro meses.

Las audiencias se llevarán a cabo hasta el 11 de diciembre, en los que espera que desfilen ante los jueces 166 testigos presentados por la querella, la fiscalía y de la defensa. Tanto Cositorto, como Miguel Ángel Echegaray y Maximiliano Batista que se encuentran alojados en el penal de Bouwer, provincia de Córdoba, serán trasladados a Goya donde quedarán detenidos en la Unidad Regional 8 hasta que termine el debate.

El resto de los acusados son Lucas Damián Camelino, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina, quienes están libres y llegarán al juicio en esa condición. En tanto, el juez Ricardo Carbajal presidirá el tribunal, mientras que Jorge Carbone y Julio Duarte serán los vocales.

Por su parte, los fiscales Juan Carlos Castillo y Rubén Barry intervendrán durante las audiencias, al tiempo que los abogados querellantes Pablo Andrés Fleitas y Alejandra Soledad Fleitas también estarán presentes.

En paralelo, la Cámara en lo Correccional y Criminal de Río Tercero anunció la elevación a juicio la causa penal que se tramita en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, tras el pedido de la fiscal de Segundo Turno, Juliana Companys.

El defensor del principal acusado, Guillermo Dragotto, había presentado un recurso de oposición a la elevación a juicio, por lo que el asunto pasó a tratarse en la Cámara del Crimen de Río Tercero.

Los magistrados aseguraron que las pruebas reunidas determinaron que las conductas de los implicados Leonardo Cositorto, Norman Prospero, Julieta Sciutti, Andrea Sánchez y Maximiliano Batista, entre otros, configurarían los delitos de asociación ilícita y estafas.

Leonardo Cositorto estuvo prófugo y fue detenido en República Dominicana

La “fiebre trader” se expande

La “fiebre trader” que invadió a casi un tercio de los 70 mil habitantes de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, no es un virus que se encapsuló en la tranquila ciudad costera del Río Paraná, sino que se expandió por diversas zonas del país, según pudo conocer LA NACION. En las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Chubut, Tierra del Fuego y Río Negro, entre otras, se detectaron casos de este tipo de presuntas estafas piramidales con criptomonedas, un negocio virtual que a pesar de que está en el radar de la Justicia Federal, hay pocas herramientas para investigarlo.

Por ahora, los investigadores solo pueden usar la figura de “intermediación financiera no autorizada” para perseguir este tipo de delitos, donde generalmente no se presentan damnificados. Es decir, que este tipo de trader no está autorizado para funcionar por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esta situación se explica con una frase que ronda en San Pedro entre los inversores: “Sabíamos que el riesgo era alto, pero la ganancia también”.

La pregunta que aparece es si la expansión de este tipo de potenciales estafas piramidales, que tienen una fachada atractiva para captar inversores, puede detenerse, fagocitada por un contexto de recesión y crisis económica, en el que la posibilidad de obtener una jugosa rentabilidad del 4,5 por ciento mensual en dólares, en muchos casos, se transforma en una quimera. En San Pedro y en Casilda la “fiebre trader” llevó a varias personas a cambiar su vida. Dejaron su trabajo formal, porque -según creían- había perdido el sentido a partir de lo que ganaban con estas APK.

RainbowEx, MGS, Peak Capital Team, Knight Consortium, son solo algunos de los nombres que se repiten en las diferentes burbujas que sobrevuelan el interior del país y también localidades del conurbano bonaerense que vio el rápido ascenso económico de algunos vecinos, en detrimento de otros.

“Me contactaron de San Juan, Córdoba capital, San Lorenzo y Rosario, Casilda, Bahía Blanca, Ibicuy, Gualeguaychú, Río Gallegos, Bariloche y también de Capital Federal, Hurlingham y la zona oeste del conurbano”, enumeró ante LA NACION Adolfo Suárez Erdaire, el abogado sampedrino que presentó una de las primeras denuncias en representación de cuatro de los inversores que se consideran damnificados porque no recuperaron el dinero que colocaron en RainbowEx.

