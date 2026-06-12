Arrestaron a un senegalés que tiene 25 causas penales y lleva tobillera electrónica por violencia de género

Un senegalés con 25 antecedentes por distintos hechos delictivos y portador de una tobillera electrónica al estar acusado de violencia de género fue detenido por la Policía de la Ciudad, junto a un ciudadano paraguayo, cuando ambos intentaban comercializar mercadería presuntamente robada en el barrio de Constitución, según informaron las autoridades porteñas.

En poder de los detenidos, los uniformados hallaron relojes, teléfonos celulares, otros dispositivos electrónicos y hasta un aparato para detectar y escanear frecuencias de cámaras y alarmas.

Las autoridades comprobaron que el senegalés detenido tiene 25 antecedentes por robo, robo agravado por el uso de arma, tentativa de robo, hurto, comercialización de estupefacientes, lesiones leves y portación de arma no convencional.

Además, afronta una denuncia por violencia familiar a raíz de la cual se le ordenó un monitoreo a través de una tobillera electrónica.

Por su parte, su cómplice tiene antecedentes por infracción a la ley 25.891, conocida como Ley Blumberg, que sanciona a quienes comercian ilegalmente celulares.

Las detenciones estuvieron a cargo de personal de Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad, en el marco de un operativo de saturación en ese barrio porteño, señaló la Policía de la Ciudad en un comunicado de prensa.

“Durante la recorrida, los oficiales vieron que dos hombres realizaban un pasamanos en la esquina de Santiago del Estero y Pasaje Ciudadela, distante una cuadra y media de Plaza Constitución, por lo cual procedieron a identificar a los dos sujetos, uno senegalés de 43 años y otro paraguayo, de 47″, se detalló en el mencionado informe oficial.

Y se agregó: “Al ser requisados se les encontraron y secuestraron dos joysticks, dos celulares, tres relojes con marcas Rolex, Tresa y Skmei, una notebook, una batería portátil y un cable de carga, una memoria externa y un destornillador, además de 80 mil pesos en poder del senegalés y 17 mil pesos en poder del paraguayo”.

Los oficiales incautaron también un dispositivo utilizado para detectar cámaras, alarmas y rastreadores de GPS. Esa tecnología permite escanear las radiofrecuencias. Ninguno de los detenidos pudo justificar la tenencia de la mayoría de esos elementos.

La causa judicial abierta quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3, a cargo de Daniel Rafecas.