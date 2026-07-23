Arrestaron a una joven en Retiro por el asesinato a golpes de una mujer de 83 años

Una mujer de 22 años fue detenida por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Retiro al identificar a esa joven como la sospechosa de un homicidio cometido en Córdoba.

La detención de la prófuga se produjo en Paraguay al 700, donde la joven fue interceptada por personal de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, en coordinación con efectivos de la Policía de Córdoba.

Horas antes de la captura, desde la jefatura del Departamento Homicidios de la policía cordobesa se informó que una delegación de esa dependencia viajaba hacia Buenos Aires para detener a la mujer, sindicada como la presunta autora del crimen de María Cristina Trejo, una mujer de 83 años que residía sola en su casa del barrio Ameghino Sur, en la capital provincial, y que solía dedicarse a ayudar a personas en estado de vulnerabilidad.

La investigación llevada a cabo en Córdoba, con la intervención de la Fiscalía de Instrucción Distrito 2, derivó en la búsqueda de la acusada, quien abandonó esa ciudad horas después del asesinato y, a través de publicaciones en redes sociales, determinaron que se había trasladado a Buenos Aires, mostrando fotos de distintos puntos de la ciudad, entre ellos una en Armenia y Nicaragua, en Palermo, consignó la agencia NA.

Una comisión policial fue hasta esa zona, y otra hasta Paraguay y Esmeralda, donde la mujer alquiló una habitación en forma temporal, presuntamente para seguir cambiando de lugar. Personal policial la identificó y la detuvo cuando transitaba por Paraguay al 700.

La mujer tenía en su poder un celular, una tablet y algunos dólares y billetes de distintas monedas, entre ellas liras turcas, dólares australianos, pesos uruguayos y colombianos, reales brasileños y rupias indonesias.

El Juzgado Nacional de Rogatorias, a cargo de Alejandro Litvack, Secretaría del Dr. Ibáñez, avaló la detención y su alojamiento en una alcaidía de la Policía de la Ciudad hasta tanto el juzgado exhortante solicite su traslado a la provincia de Córdoba.

El 6 de julio, Trejo fue hallada sin vida en su vivienda, con golpes en la nuca, pero sin signos de desorden, por lo cual los investigadores sospechan que ambas se conocían.

La autopsia confirmó que la víctima murió como consecuencia de los golpes recibidos en el ataque realizado, según la acusación de a fiscalía, por la ahora detenida joven de 22 años.