Realizaron un peritaje en la casa que fue escenario del asesinato de Agostina Vega

CÓRDOBA.- Con el fin de la feria judicial en la ciudad de Córdoba, se realizó una nueva inspección ocular en la casa de barrio Cofico, donde Agostina Vega fue abusada y asesinada en mayo pasado, en un caso que tiene a Claudio Barrelier como principal acusado.

El abogado de la madre de la víctima, Carlos Nayi, reveló nuevos detalles de la causa. El letrado afirmó que el abuso sexual sufrido por la menor ocurrió en la habitación donde dormía Osvaldo Fassetta, uno de los arrestados. En la causa hay cuatro detenidos, tres de ellos están acusados de encubrimiento doblemente agravado. Los abogados querellantes insisten en que otras personas que estaban en el lugar estarían ocultando información.

Carlos Nayi, abogado de la madre y de los abuelos maternos de la víctima de 14 años, planteó que la adolescente fue abusada en la habitación donde dormía uno de los presos por encubrimiento, Osvaldo Fassetta. Barrelier y Fassetta están con prisión preventiva y ambos fueron trasladados a la cárcel de Cruz del Eje, una prisión de máxima seguridad.

Nayi también planteó que hay una persona que “advirtió cambios sustanciales y cuestiones sospechosas y guardó silencio” mientras que otra hizo cosas que “favorecieron” a Barrelier. No dio más precisiones.

Nuevo allanamiento en la casa de Barrelier ordenado por el Fiscal del caso Agostina Mario Sar

Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina, coincidió con su colega al señalar que el peritaje realizado hoy “complica aún más” la situación de los detenidos.

Adelantó que pedirá la detención de “todas” las personas que estaban en la casa esa noche, lugar donde habrían estado dos hermanos de apellido Córdoba y la novia de uno de ellos. Está convencida de que conocieron lo que pasó.

Según los datos del fiscal de la causa, Raúl Garzón, Agostina fue asesinada entre las 23 del sábado 23 de mayo y las 2 del día siguiente. En esa línea de acusación aparece la mención a que Barrelier retiró el cuerpo desmembrado el lunes 25 pasadas las 10.30 y trasladó los restos en el Ford Ka negro que le prestó Soledad Andreani, una de las tres personas detenidas e imputadas de encubrimiento calificado.

Se realizó nuevamente una inspección ocular dentro de la casa que fue escenario del asesinato de Agostina Vega Mario Sar

De acuerdo con la línea temporal que sigue la fiscalía, en la mañana del lunes 25 Barrelier habría llevado los restos de la menor hasta el descampado donde fueron encontrados.

A fines de junio fue detenida Marianela Palmero, de 29 años, pareja de Barrelier y madre de su hija de 11 años. También está acusada de encubrimiento doblemente calificado. Según consta en la causa, la noche del crimen le habría preguntado a su pareja por mensaje de WhatsApp: “¿Qué fue ese grito?”.

Sin embargo, hay dudas de que esa conversación sobre el momento de esa conversación, ya que se analiza si ese mensaje corresponde a un intercambio realizado en mayo del 2025, cuando Barrelier fue denunciado por una joven por privación ilegítima de la libertad. Esa causa también pasó a manos de Garzón por decisión de la Fiscalía General.

El primero en actuar fue el fiscal Iván Rodríguez, sobre quien pesa un pedido de juicio político de la oposición legislativa de Córdoba, que también lo presentó contra Garzón. Barrelier estuvo preso 20 días por esa acusación.

Palmero estaba en la casa con su hija de 11 años cuando Barrelier ingresó con Agostina el sábado 23. Había declarado como testigo. Para la Justicia no intervino en el crimen ni en el posterior desmembramiento del cuerpo de la adolescente, pero ayudó a ocultar esos delitos.