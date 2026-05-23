Arrestaron por intento de homicidio al hombre que había golpeado en una camilla a un joven gravemente herido

Leonardo Marzzellino, el hombre de 50 años acusado de haber golpeado a Kevin Martínez cuando el joven de 15 años se encontraba indefenso en una camilla luego de un choque, fue detenido por el hecho ocurrido el pasado 12 de mayo cuando el adolescente murió por múltiples fracturas de cráneo compatibles con un impacto de gran intensidad.

Según el parte policial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la causa fue recaratulada como “homicidio en grado de tentativa con dolo eventual”, por el hecho ocurrido en la ciudad bonaerense de Chascomús, tras el impacto vehicular que protagonizaron el adolescente y el acusado.

Marzzellino quedó aprehendido durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada sobre la calle Jacarandá al 67, donde además se secuestraron un teléfono celular y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante la supuesta golpiza.

así fue el choque en Chascomús que terminó con la muerte de un adolescente

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por Jonatan Bianchi, tío de Kevin, en la que sostuvo que el menor viajaba como acompañante en una moto conducida por un menor de 17 años, al ocurrir el siniestro vial en la intersección de Jacarandá y Julián Quintana.

Martínez murió al día siguiente en un centro asistencial de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el conductor de la moto continúa internado con diversas lesiones. La autopsia determinó que la causa de muerte fue compatible con múltiples fracturas craneales producidas por un impacto de gran intensidad.

De acuerdo con la pesquisa, familiares de la víctima aportaron videos donde se observa a Marzzellino mientras golpeaba al adolescente en la cabeza y los sujetaba del cuello cuando el joven se encontraba reducido, en presencia de policías, personal de salud y agentes municipales que no intervinieron.

El momento de la agresión, frente a policías captura

Por su parte, el abogado querellante José Equiza explicó que anteayer, cuatro policías fueron citados a declaración indagatoria por incumplimiento a los deberes de funcionario público, entre otra cuestiones: “Estamos en etapa de individualización de la gente que estaba en el lugar del hecho, entre ellos, otra funcionaria que estaba vestida como civil y tiene un grado de responsabilidad”.

“Además, asuntos internos allanó la comisaría zonal, se llevó los libros de guardia y documentación relevante, además de notificarlos sobre el sumario y solicitarles las armas reglamentarias”, añadió el letrado.

Kevin Martínez tenía 15 años

La fiscalía a cargo de Daniela Bertoletti resolvió imputar a los cuatro efectivos de la Estación de Policía Comunal de Chascomús por “violación de los deberes de funcionario público y omisión de promover la persecución de delincuentes”, al considerar que no preservaron la integridad del adolescente durante la agresión.

La investigación está a cargo de la UFI N°9 de Chascomús y del Juzgado de Garantías N°5, encabezado por Christian Gasquet