Detectaron una galería en el conurbano donde se comercializaban celulares robados en recitales realizados en la ciudad

El seguimiento de una banda que realizaba robos y hurtos de celulares en barrios porteños y comercializaba esos aparatos en el conurbano permitió a la Policía de la Ciudad concretar un operativo en el municipio bonaerense de La Matanza. En ese procedimiento se recuperaron 49 teléfonos móviles que habían sido sustraídos en la ciudad.

El allanamiento se focalizó en una galería situada en la localidad de Villa Celina, donde la banda utilizaba la fachada de un local de venta y reparación de celulares para comercializar los teléfonos robados. La fuerza de seguridad porteña informó que fueron arrestados seis sospechosos.

La investigación estuvo a cargo del Personal de la División Conductas Delictivas en Eventos Masivos, que realizó las tareas investigativas ordenadas por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 27, a cargo de Munilla Lacasa. Todo comenzó luego de la denuncia del robo de un celular durante un recital de Divididos realizado el 9 del actual.

“Las tareas de los efectivos comprobaron que el celular buscado se activó por última vez en el mismo lugar donde otras víctimas también reportaron robos en distintos eventos masivos de la ciudad. En consecuencia, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional NúmeroN° 5, a cargo de la jueza Alejandra Provítola, otorgó las órdenes de allanamiento en ocho locales de una galería de Villa Celina, ubicada en la calle Olavarría al 2700″, se informó en un comunicado de prensa.

Detectives e Infantería porteña concretaron un allanamiento en el conurbano Policía de la Ciudad

Los procedimientos contaron con la colaboración del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Como resultado de los allanamientos, seis personas fueron detenidas (cuatro hombres y dos mujeres) por irregularidades de los comercios y se incautaron 49 teléfonos celulares, 11 máquinas de reparación de equipos, 9 herramientas de apertura de dispositivos, un posnet, carteles de alias de Mercado Pago y 4.605.000 pesos.

Funcionarios porteños indicaron que a estas investigaciones se le suma procedimientos especiales para la prevención del delito en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, se indicó que en los últimos ocho meses fueron controlados 110.000 vehículos y 123.000 personas en las zonas de entrada y salida del territorio porteño en la avenida General Paz y en los puentes que cruzan el Riachuelo.

En esos chequeos aleatorios de identidad se concretaron 98 arrestos, al encontrarse a personas que tenían órdenes de captura por delitos de robo, hurto, lesiones, encubrimiento, y desobediencia y resistencia a la autoridad. También se indicó que fueron labradas 15.000 infracciones a conductores de vehículos.