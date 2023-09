escuchar

Hace 15 días, tras sofocar un incendio en un departamento de Palermo, propiedad de la familia Mochkovsky, fundadora de la tradicional casa de juegos electrónicos Sacoa, en una habitación se descubrió un arsenal compuesto de 89 armas, 900 municiones y seis granadas. Tras una “operación de manipulación”, realizada por especialistas de la Policía de la Ciudad, se extrajo una sospechosa sustancia anaranjada y cristalina del interior de uno los explosivos. Ahora, un peritaje que se realizará en las próximas horas determinará de qué se trata y si tenía capacidad explosiva.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La sustancia fue hallada en una de las cuatro granadas de fusil halladas en el departamento de la familia Mochkovsky, situado en Salguero 2244, en Palermo.

Tras el sofocar el incendio, en una de las habitaciones, fueron halladas 89 armas, una de uso prohibido, tres silenciadores, 900 municiones y seis granadas, cuatro de fusil y dos de mano.

Las dos granadas de mano vinculadas a la organización guerrillera Montoneros Policía de la Ciudad

Las granadas de mano estaban vinculadas a la organización guerrillera Montoneros. El peritaje hecho por especialistas de la División Pericia y Técnicas de Mitigación de Explosivos, del Escuadrón Antibomba de la Policía de la Ciudad, determinó que no tenían capacidad explosiva. En cambio, en una de las granadas de fusil se logró extraer “una sustancia en estado sólido de coloración anaranjada cristalina, que fue retirada del elemento identificado como A1″, según surge del análisis incorporado en el expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION.

El análisis fue hecho el lunes pasado en un predio de Costanera sur, del que participaron peritos de parte, en representación de Sebastián Mochkovsky, propietario del arsenal hallado en Palermo.

“Ahora se realizará un peritaje químico para determinar qué sustancia se logró extraer de la granada de fusil”, sostuvo una fuente de la investigación.

La investigación está a cargo del fiscal en lo penal, contravencional y de faltas porteño Matías Vila. El representante del Ministerio Público espera el resultado del peritaje químico para determinar cómo avanza el expediente y si pide la detención de Mochkovsky por tenencia de explosivos.

“El peritaje hecho el lunes pasado llevó varias horas. Fue una operación delicada. Era un número importante de artefactos explosivos y de sensible manipulación, que el mínimo error puede generar una explosión”, sostuvo una fuente del caso.

La semana pasada, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac, exRegistro Nacional de Armas) le comunicó al fiscal en lo penal, contravencional y de faltas porteño Matías Vila que “el arma que simulaba ser un bastón es de uso prohibido, es un arma ilegal”.

Sebastián Mochkovsky, el dueño del arsenal hallado en un depatamento de Palermo, en una competencia de tiro

Cuando se descubrió el arsenal, Sebastián Mochkovsky acaba de aterrizar en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. “No es mi métier, porque soy coleccionista de armas, pero puedo decir que las granadas están desactivadas. [las granadas de Montoneros] Me las regaló un coleccionista al que le compré unas armas. Cuando me las entregó me dijo que estaban desactivadas y que las podía usar de pisapapeles, si quería. No le di importancia al asunto, me las regalaron y las guardé. Las miré una sola vez en mi vida. Tenemos que esperar el peritaje ordenado por la Justicia para confirmarlo”, sostuvo a LA NACION Mochkovsky durante una conversación telefónica, un día después.

Sobre el arma que simula ser un bastón, Mochkovsky sostuvo que se lo compró a un teniente coronel retirado del Ejército Argentino. “El vendedor tenía los papeles correspondientes del Renar. Fui a hacer la transferencia y me dieron la correspondiente documentación”, dijo.

Pero, el jueves pasado, funcionarios de la Anmac le comunicaron que se trata de un arma ilegal, que su uso está prohibido, explicaron a LA NACION fuentes judiciales.

“Además de la información remitida por la Anmac sobre el bastón simulada, se determinó que una gran cantidad de armas halladas en el departamento no estaban a nombre de Sebastián Mochkovsky, sino que están a nombre de otras personas. Estaríamos ante la comisión de un delito”, sostuvo un detective que participa de la investigación.

Otra prueba se incorporó al expediente que puede complicar la situación del empresario: “El lugar de guarda de las armas es un domicilio de Mar del Plata. Con lo cual también está fuera de regla tenerlas en el departamento que se incendió”, explicaron las fuentes consultadas.

El arsenal hallado en Palermo está compuesto de revólveres, pistolas, escopetas, una carabina semiautomática y un fusil de repetición,