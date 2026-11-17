Un hombre de 32 años, con antecedentes penales, fue detenido acusado de haber cometido cinco robos en supermercados y comercios del barrio porteño de Saavedra en menos de un mes . El sospechoso fue localizado dentro del Parque Saavedra, poco después de que escapara de un local en la zona de García del Río al 3800.

El procedimiento comenzó cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 12 A de la Policía de la Ciudad observaron a un hombre que salía corriendo de un supermercado. La propietaria del local advirtió a los policías sobre el robo y aportó las características físicas y la vestimenta del presunto autor. Con esos datos, los agentes desplegaron un operativo cerrojo en las inmediaciones para evitar que pudiera alejarse.

La búsqueda terminó dentro del Parque Saavedra, donde los uniformados localizaron y detuvieron al sospechoso. Durante el procedimiento secuestraron dinero en efectivo y encontraron prendas de vestir que, según la reconstrucción policial, el hombre habría descartado durante su huida para dificultar su identificación.

A partir de la detención, los investigadores comenzaron a relacionar al acusado con otros cuatro episodios delictivos registrados en comercios del barrio durante las semanas anteriores. La vinculación surgió de las coincidencias entre su fisonomía y sus tatuajes y las descripciones que habían aportado las víctimas de esos asaltos.

El delincuente detenido en Saavedra tenía antecedentes penales

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron en distintos puntos de Saavedra y tuvieron como escenario supermercados y otros establecimientos comerciales. El primero fue denunciado el 3 de octubre en una fiambrería ubicada en la avenida Ruiz Huidobro al 3900.

Tres días después, el 6 de octubre, se registró otro robo en un supermercado de la misma avenida, a la altura del 3600. Al día siguiente, el 7 de octubre, un episodio de características similares ocurrió en un establecimiento comercial de Deheza al 2800.

El cuarto antecedente de la serie investigada tuvo lugar el 9 de octubre en otro comercio situado en Melián al 4500. A esos cuatro hechos se sumó el episodio que derivó en la detención, el del supermercado de García del Río al 3800.

De acuerdo con la información policial, la similitud en las descripciones físicas y los tatuajes del sospechoso permitió avanzar en la hipótesis de que se trataba del mismo autor.

De acuerdo con la información oficial, el hombre tiene antecedentes penales por distintos hechos. Entre ellos figuran una causa por robo con arma, del 5 de noviembre de 2014; otra por lesiones, del 17 de septiembre de ese mismo año, y actuaciones por atentado y resistencia a la autoridad y lesiones, iniciadas el 22 de enero de 2013.

En el procedimiento intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo de Martín Yadarola. El magistrado avaló la actuación policial y dispuso que se labraran actuaciones por el delito de robo.