Brutal asalto en Lanús: lo golpearon a patadas y trompadas para robarle y huyeron con su camioneta

Un hombre fue víctima de un violento asalto en Lanús, donde tres delincuentes armados lo golpearon y le robaron su camioneta Dodge RAM gris.

El ataque ocurrió el viernes pasado a las 8.49 en Méndez al 1200 y quedó registrado por una cámara de seguridad.

De acuerdo con la información preliminar del hecho, los asaltantes sorprendieron a la víctima cuando se encontraba en la puerta de su domicilio.

Los tres ladrones estaban armados y actuaron de manera coordinada: redujeron al hombre contra una pared, le dieron golpes de puño y patadas y, finalmente, lo dejaron tendido en el suelo, sin posibilidad de impedir que se llevaran el vehículo.

Brutal robo en Lanús: lo golpearon y huyeron con su camioneta

Después de concretar el robo, los delincuentes escaparon con la camioneta. Según los datos del procedimiento, habrían contado con el apoyo de un Toyota Corolla gris, en el que se movilizaban o que utilizaron para facilitar la fuga.

La secuencia de violencia quedó filmada por una cámara de seguridad de la zona. Las imágenes permitirán reconstruir la mecánica del asalto y podrían aportar elementos para identificar a los responsables y establecer cómo se organizaron para cometer el robo. También se ve la asistencia de un vecino a la víctima luego de que los delincuentes huyeran.

El hecho fue reportado a las autoridades y quedó bajo la intervención de efectivos de la comisaría 5ª de Lanús, con participación del Comando de Patrullas local. Por el momento, no se informaron detenciones ni datos sobre el estado de salud de la víctima.