Un hombre murió tras ser atacado por un pitbull cuando sufría un episodio de convulsiones

Este viernes, un hombre fue encontrado muerto por la Policía bonaerense en una vivienda de la localidad de Los Polvorines, en el municipio de Malvinas Argentinas. Su pareja había llamado a los efectivos para denunciar que, tras caer al piso por un ataque de convulsiones, la víctima de 38 años había sido mordida por un pitbull. La Justicia intenta determinar ahora cuál fue el motivo del deceso.

En la madrugada de este viernes, un grupo de uniformados acudió a una casa ubicada en la calle Darragueira al 2800, donde se encontraba fallecido Pablo Gustavo Rasgido, con heridas visibles en el rostro y en otras partes del cuerpo y varias manchas de sangre alrededor del cuerpo. Según declaró la dueña de casa y mujer de la víctima, de 36 años, a los efectivos, ambos se encontraban en ese domicilio cuando el hombre sufrió un episodio de convulsiones, similar a una crisis epiléptica, y cayó al suelo.

La mujer agregó que, una vez en el piso, el pitbull comenzó a morderlo en el rostro y en distintas partes del cuerpo, según pudo saber LA NACION. De acuerdo con el registro del servicio de emergencias, una ambulancia también fue enviada al domicilio cerca de las 00.57 de ese viernes, luego de que se alertara sobre un hombre con una mordedura del perro. Los médicos revisaron además a la pareja de la víctima, quien presentaba una escoriación leve en un codo.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 20 Descentralizada de Malvinas Argentinas, bajo la carátula de averiguación de causal de muerte. Los peritos intentarán establecer cómo se produjo el fallecimiento.

Tras convulsionar, un hombre cayó al piso y un pitbull le mordió el rostro y otras partes del cuerpo: la víctima murió. Unsplash

Otro pitbull en la mira en Mendoza

Días atrás, una anciana fue hallada muerta en el interior de su casa, en Mendoza, y la principal sospecha que se investigaba es que, debido a las lesiones que presentaba, compatibles con mordeduras, había sido atacada por su pitbull.

El hecho sucedió en un domicilio del barrio Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, cuando el hijo de la víctima arribó a la vivienda donde encontró a su mamá sin vida y con múltiples lesiones en su cuerpo. De manera inmediata, efectivos de la Comisaría 47.ª se desplazaron hasta el inmueble donde constataron la muerte de la jubilada, de 88 años, por lo que se activó el protocolo correspondiente. Luego de los primeros análisis, personal a cargo de la investigación informó que se constataron “lesiones aparentemente compatibles con mordeduras de can”.