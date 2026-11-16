Se hacían pasar por operarios de una empresa telefónica para robar cables subterráneos en Vicente López

Si algún vecino de Vicente López pasó en horas de la madrugada del sábado pasado por la intersección de Bernardo de Irigoyen y Güemes, en Florida, la situación no le llamó la atención: escaleras, conos, herramientas, vehículos en movimiento y operarios que iban y venían. Todo parecía ser parte de una jornada laboral nocturna de una empresa de telecomunicaciones dedicada a tareas de mantenimiento. Pero en realidad era una farsa, una simulación.

Los falsos operarios eran integrantes de una banda delictiva que había montado una puesta en escena para robar cables subterráneos de la firma Personal. Pero los ladrones fueron descubiertos in fraganti por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que realizaba un patrullaje preventivo.

Las filmaciones, claves para dar con los sospechosos

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. El plan criminal quedó al descubierto cuando el personal policial de la comisaría 2ª de Florida, dependiente de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Vicente López, solicitó los datos de la empresa encargada de realizar el supuesto trabajo y la autorización correspondiente.

“No tenían ninguna documentación”, explicaron las fuentes consultadas. Dos semanas antes había sucedido algo similar en San Fernando, cuando se descubrió a un grupo de ladrones que también intentaba robar cables subterráneos de la misma compañía.

El personal policial aprehendió a los 12 falsos operarios, secuestró herramientas, vestimenta, una camioneta Renault Kangoo y un camión Mercedes-Benz.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Vicente López Gastón Larramendi, quien ordenó el secuestro de teléfonos celulares de los sospechosos, que continuarán el proceso en libertad.

Parte de la banda que se hizo pasar por operarios Policía Bonaerense

“Uno de los sospechosos había participado de un plan similar descubierto a fines del mes pasado en San Fernando. Ahora se espera avanzar en la investigación a partir de la información que se pueda extraer de los teléfonos celulares secuestrados en poder de los falsos operarios”, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

Según explicaron los voceros consultados, los ladrones no llegaron a robar ningún cable porque fueron descubiertos cuando recién habían levantado una tapa y estaban por descender bajo la calzada.

En uno de los vehículos, la policía bonaerense secuestró cables, pero serían “viejos”, ya que estaban oxidados.

Los cables secuestrados Policía Bonaerense

No es la primera vez que la policía bonaerense descubre a ladrones que se hacen pasar por operarios para robar cables.

En marzo de 2024, fueron detenidos siete sospechosos que se hacían pasar por operarios de una empresa de mantenimiento para robar cables de una empresa de telecomunicaciones en Pilar. La compañía damnificada también fue Personal, que en esos momentos llevaba el nombre de Telecom.

“La investigación comenzó después de las denuncias de vecinos que se habían quedado sin el servicio de telefonía, TV por cable e Internet como consecuencia del robo de cables. La pesquisa incluyó un importante trabajo de relevamiento de las filmaciones de las cámaras que integran el Anillo Digital de seguridad del distrito. Así se pudo identificar y dar seguimiento a varios vehículos utilizados por los delincuentes que simulaban montar un puesto de trabajo para extraer los cables”, habían informado en su momento fuentes de la Municipalidad de Pilar.

Simulaban ser operarios y se robaban cables de una importante empresa

Tras la detención de los sospechosos, los detectives de la policía bonaerense secuestraron un grupo electrógeno, una esmeriladora angular, dos martillos percutores, una bomba sumergible de agua, cinco cascos amarillos, cinco palas, seis órdenes de servicio con membrete de una empresa, dos certificados de cobertura de ART, una linga de acero que en uno de sus extremos tenía una especie de mordaza donde había un objeto similar a una funda de cable vacía de una pulgada de diámetro y de aproximadamente 50 centímetros de largo, cuatro conos y teléfonos celulares.

Parte de la puesta en escena de los falsos operarios fue registrada por una cámara de seguridad. En la filmación se podía observar el pozo que hicieron para poder llegar hasta los cables subterráneos y cómo estaban vestidos, sin llamar la atención de inspectores o personal policial.

“La organización criminal tenía documentación falsa para presentar en el caso de una inspección municipal o de un operativo policial”, explicaron fuentes policiales.

La investigación estuvo a cargo del fiscal de Pilar Gonzalo Agüero.