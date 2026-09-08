Habló la jueza que suspendió por 60 días la aplicación del Régimen Penal Juvenil en PBA: “No creamos más seguridad”

Luego de suspender por 60 días la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, la jueza Marta Pascual justificó su fallo y aseguró: “Con esta ley no vamos a crear más seguridad”. Además, la magistrada a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora sostuvo: “No romantizo a los chicos que salen con un arma”.

La jueza Pascual tomó la decisión al resolver una “acción de habeas corpus preventivo colectivo” presentado el 31 de agosto pasado por Gabriela Salicio, representante de una de las organizaciones agrupadas en la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo.

“Con esta ley no vamos a crear más seguridad”



- Marta Pascual, jueza a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, habló con @diegosehinkman en #AfterOfficeNow sobre la suspensión por 60 días de la aplicación de la ley que baja la edad de… pic.twitter.com/1xpt0NUf7I — NOW 97.9 FM (@979Now) September 7, 2026

“Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”, justificó Pascual en comunicación con la señal de radio Now 97.9 este lunes por la tarde.

“Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, ahondó la letrada.

“Hacinar menores, tarde o temprano, incrementa los niveles de inseguridad y violencia. Como operadora del sistema penal juvenil, asumo la responsabilidad que me compete no solo en la afectación de las garantías de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también en preservar los intereses de la comunidad a la que deben regresar los jóvenes una vez cumplida la medida”, exhortó Pascual en su fallo.

En ese sentido, durante su intercambio radial, la letrada evidencio que sus propósitos tienen dos bifurcaciones. “Por un lado, tengo que escuchar a la víctima. Y por el otro, tengo la obligación de intentar devolverle a la sociedad un chico que no tenga esa agresividad que el encierro potencia”, precisó la letrada.

La ley 27.801, aprobada por el Congreso Nacional el 28 de febrero pasado, entró en vigencia el sábado pasado. Este lunes, el Gobierno reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que rebaja la edad de punibilidad y establece nuevas penas para los menores de edad.

Asimismo, el órgano designado como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal es el Ministerio de Justicia de la Nación. A su vez, la normativa estableció mecanismos para el seguimiento de los adolescentes, la asistencia a las víctimas y la “coordinación con las provincias”.

Sobre las críticas que trajo aparejada su decisión, la magistrada se desmarcó: “¿Yo? Garantista. Soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el conurbano y quiero vivir tranquilamente”.

Pascual fue ministra de Familia y Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Eduardo Duhalde y también fue presidenta del Consejo Provincial del Menor. Además, presidió la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia. En 2025 recibió, en manos del intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Guillermo Brown.

“A mi me gusta dar explicaciones, porque es a mi comunidad a quien me debo. Y sé muy bien por dónde va el camino de la reinserción”, agregó Pascual en su descargo.

“¿Qué opina sobre el último tuit de Patricia Bullrich?“, fue la última pregunta que le plantearon a Pascual, en referencia al posteo en donde la senadora libertaria sostuvo que los bonaerenses tienen ”una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias".

El tuit de Bullrich donde hizo un tiro por elevación sobre el fallo de Pascual

“Yo con la exministra no voy a discutir”, cerró Pascual.