Asesinan a balazos a una mujer policía en La Plata, y sospechan de su pareja

La mujer recibió cinco balazos y él se habría intentado suicidar luego del hecho Crédito: Facebook

Una sargento de la Policía Bonaerense fue asesinada hoy a balazos en su departamento de la ciudad de La Plata, y los investigadores creen que el autor fue su pareja, también policía, quien intentó suicidarse de un disparo en la cabeza, según informaron fuentes judiciales y de la fuerza.

El hecho se registró esta mañana en una vivienda de la planta baja de un edificio ubicado en la calle 2 entre 61 y 62, en la capital de la provincia de Buenos Aires, donde la víctima, identificada como Laura Romina Gutiérrez, de 30 años, convivía con el presunto femicida, que cumplía funciones en la División de Caballería de policía provincial.

Fuentes policiales y judiciales informaron a Télam que el crimen fue descubierto por una amiga de Gutiérrez, también sargento de la fuerza, quien al no poder comunicarse con ella alertó al servicio de emergencias 911 y fue a buscarla a su domicilio.

Laura Romina Guitiérrez tenía 20 años y era sargento de la policía bonaerense Crédito: Facebook

Cuando llegaron al lugar, la amiga y otros agentes bonaerenses que acudieron al departamento advirtieron la presencia de sangre por debajo de la puerta de entrada a la vivienda.

Luego, personal de limpieza del edificio les facilitó el ingreso al inmueble, donde encontraron muerta, tendida en el piso y boca arriba a Gutiérrez, y una pistola calibre 9 milímetros a poca distancia de su cuerpo, junto a algunas vainas servidas.

A simple vista, el médico legista constató que la mujer recibió un balazo en un brazo, otro en el cuello, uno en el tórax y dos en el estómago, dijeron las fuentes.

El presunto femicida intentó suicidarse

En tanto, su pareja, identificada como Danilo Alberto Acevedo, de 32 años, se encontraba herido e inconsciente recostado sobre el suelo y con un gran charco de sangre alrededor, añadieron los voceros.

El presunto femicida, Danilo Acevedo, de 32 años, trabajaba en la División Caballería de la bonaerense Crédito: Facebook

La Policía solicitó auxilio al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de inmediato, y fue trasladado por una ambulancia al Hospital San Martín de La Plata, donde se encuentra en estado crítico, con respirador artificial.

Allí, los médicos que lo asistieron constataron que el hombre presentaba dos orificios en la cabeza, uno de entrada en la parte frontal del cráneo y otro de salida en el hueso occipital, por lo que hasta este mediodía fue operado bajo custodia de consigna.

En la escena del crimen trabajaron peritos de la Policía Científica junto a personal de la comisaría novena y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la ciudad, que levantaron el cadáver de la víctima para que sea examinado durante las siguientes horas en la autopsia de rigor.

Según informaron fuentes policiales, Acevedo es originario de tandil, y ayer se le había notificado su traslado al Escuadrón de Mar del Plata, que él mismo había solicitado para estar más cerca de su localidad.

El frente del complejo de departamentos donde ocurrió el crimen, en calle 2 al 1400, en La Plata Crédito: Google Street View

Intervino en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta, quien caratuló el expediente como "femicidio seguido de suicidio en grado de tentativa" y dispuso las diligencias correspondientes para avanzar con la causa.

El fical de la causa aseguró que la pareja había convivido un tiempo y habían tenido una ruptura. "No había denuncias previas por violencia. Había reportes de la familia de discusionespor circunstancias de que él quería regresar y ella no. Era una relación algo conflictiva", aseguró Condomí Alcorta a la señal TN.

En la escena del crimen, en tanto, no había señales de pelea ni de lucha, y, según informó el fiscal, los vecinos escucharon algo, pero no pudieron identificarlo con disparos: "Escucharon detonaciones pero pensaron que había sido alguien que estaba martillando. No estaban seguros de esa circunstancia, de que fueran disparos", aseguró el hombre de la justicia.

Séptimo femicidio de una policía en el año

Se trata de la séptima mujer policía asesinada en un marco de violencia de género en lo que va del 2019, ya que el 8 de enero la policía Gisel Romina Varela, de 33 años, quien prestaba servicio en Mar del Plata, fue asesinada de al menos tres balazos.

Por el hecho fue detenida su ex pareja, un vigilador que tenía una restricción perimetral para acercarse a ella y presuntamente la ejecutó con su arma reglamentaria.

Ocho días después, Romina Elizabeth Ugarte, de 26, policía bonaerense y estudiante de enfermería, fue asesinada de un balazo en el rostro durante una discusión en su casa de la localidad de Cañuelas, y por el crimen detuvieron a su novio, también integrante de la fuerza de seguridad.

El 22 de enero, Mariana Alejandra Del Arco 32 años, también policía de la provincia de Buenos Aires, fue baleada tras discutir con su pareja, un teniente general de la fuerza, en la localidad balnearia de Nueva Atlantis.

En tanto, la oficial de la Policía bonaerense Melisa Andrea Navarro, de 24 años fue asesinada el 15 de mayo de un tiro en el rostro frente a su hija de 8 años en una casa de la localidad de Claypole, y por el femicidio fue detenida su pareja, también policía de la provincia.

Luego, el 21 de junio, la policía de la Ciudad Melissa Kumber, de 27, fue asesinada de un disparo en el cráneo cuando se tiroteó con su pareja, un agente de la Policía Federal Argentina (PFA), durante una supuesta pelea en su vivienda del partido bonaerense de Quilmes.

Por último, Mabel Quiróz, de 27, agente de la Policía de Chaco, fue asesinada el 27 de julio de al menos dos tiros en Resistencia junto a su amante por su esposo, también miembro de la fuerza provincial, que se suicidó de un disparo tras el doble crimen.