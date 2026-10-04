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Asesinaron a un hombre en Palermo: investigan un posible ajuste de cuentas narco

El cuerpo de la víctima estaba en un inmueble de la calle Costa Rica al 5200; la familia dijo que entraron sin violar la cerradura y le dispararon varias veces

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Mataron a un joven en un departamento de Palermo: investigan un posible ajuste de cuentas vinculado con el narcotráfico.
Mataron a un joven en un departamento de Palermo: investigan un posible ajuste de cuentas vinculado con el narcotráfico.google maps

Este domingo por la madrugada, un joven uruguayo de 29 años fue hallado muerto en un departamento del barrio porteño de Palermo. La víctima había sido asesinada a balazos y, por el crimen, la Policía de la Ciudad detuvo a dos hombres como sospechosos del homicidio.

El hecho tuvo lugar en un inmueble en Costa Rica al 5200. Un grupo de efectivos arribó al departamento luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de una persona fallecida, según pudo saber LA NACION. ⁠

Al llegar, los familiares de la víctima afirmaron a los uniformados que varias personas habían ingresado al departamento sin violar la cerradura, que dispararon contra el hombre casi sin mediar palabra y huyeron.

⁠Gracias a las descripciones de los testigos y tras el relevamiento de las cámaras privadas y públicas de la zona, el personal policial detuvo a dos personas, acusadas de haber participado del homicidio.

En tanto, en el cruce de la avenida Santa Fe con Bullrich, frente al predio del Regimiento de Infantería 1 “Patricios” y a ocho cuadras de donde ocurrió el homicidio, los efectivos encontraron un arma que habría sido arrojada por una de las personas involucradas en el asesinato.

Interviene en la investigación el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 26, que, como una de las primeras medidas, convocó a personal de la Policía Científica para que resguardara la escena del crimen en el departamento.

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima había ingresado a la Argentina pocas semanas antes y se encontraba acompañada por integrantes de su familia cuando se produjo el ataque. Una de las hipótesis analizadas es que el asesinato podría estar relacionado con un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

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