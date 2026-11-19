Un hombre de 36 años y su hijo de 14, identificados como quienes se llevaron 14 patos y gansos del Lago Regatas de Palermo, fueron imputados por los delitos de robo, captura de fauna silvestre y maltrato animal.

Así lo informaron fuentes de la Policía de la Ciudad y del Ministerio Público Fiscal porteño. Además, en el domicilio de los sospechosos, situado en la localidad de Billinghurst, partido de San Martín, fueron rescatados 60 animales en cautiverio.

El allanamiento de la Policía de la Ciudad

“El caso se inició cuando policías de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad sorprendieron en flagrancia a los dos sospechosos mientras sustraían los gansos y patos que pertenecen a la fauna de los Lagos de Palermo para intentar introducirlos en una camioneta. La Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a instancias del auxiliar fiscal Leandro Galvaire, ordenó inmediatamente la detención de los autores y la liberación de los animales a su hábitat natural”, informaron fuentes judiciales.

Después, el expediente quedó a cargo del fiscal Mauro Tereszko y de la auxiliar fiscal Paula Raffa, quienes solicitaron allanar el domicilio de los sospechosos. El procedimiento fue autorizado por la jueza en lo penal, contravencional y de faltas porteña Mercedes Maiorano.

“El allanamiento se concretó durante la madrugada del sábado pasado con la participación de personal de la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad y de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Martín de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Al aproximarse a la vivienda, los investigadores observaron a varias personas que realizaban maniobras para retirar animales en jaulas, por lo que, con la correspondiente orden judicial, ingresaron a la propiedad para efectuar la inspección. Durante el procedimiento se encontraron 60 animales de distintas especies, entre ellos cobayos, conejos, gallinas, patos, palomas y un ave silvestre autóctona”, dijeron fuentes del caso.

Según se informó, un veterinario que participó del allanamiento constató condiciones inadecuadas de transporte, hacinamiento y lesiones en algunos ejemplares, además de la presencia de un ave sin vida.

“En consecuencia, los sospechosos fueron imputados y podrán ser juzgados bajo los preceptos de la nueva ley, que permite, en el caso del adolescente, la sustitución de penas privativas de la libertad por medidas socioeducativas y procesos restaurativos que ya están siendo evaluados por los equipos interdisciplinarios del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad”, explicaron fuentes judiciales.