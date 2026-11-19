“Sospechas de inacción con Mayonesa”. Así resumió a LA NACION un funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense la decisión de intervenir la comisaría que funciona en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, en el partido de Tres de Febrero.

Mayonesa era el apodo de Joel Sebastián Magallanes, jefe de sicarios de una banda, de tan solo 18 años, abatido ayer durante un megaoperativo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en los monoblocks de Ciudadela.

Magallanes, según los investigadores, era parte del “brazo armado” de la banda liderada por Guillermo Agustín Gerez, apodado el Gordo Tilín. Tenía orden de captura por el homicidio del policía bonaerense Alan Molina, asesinado el 18 de julio pasado a balazos durante un patrullaje preventivo en Fuerte Apache. La víctima había sido padre dos meses antes.

Fuentes judiciales explicaron a LA NACION que además estaba señalado como partícipe de otros dos homicidios ocurridos entre diciembre del año pasado y enero último. Uno de los crímenes fue en medio de un ajuste de cuentas por el negocio del narcomenudeo en Fuerte Apache y el otro, durante un intento de robo donde la víctima se resistió.

Ametralladora "tumbera" secuestrada en Fuerte Apache

La investigación del homicidio de Molina está a cargo de la fiscal de San Martín Paola Campos, que solicitó los allanamientos que derivaron en el megaoperativo que se hizo ayer y en el que Mayonesa Magallanes se resistió a los tiros y terminó muerto.

En uno de los 25 allanamientos realizados el miércoles en el enclave del partido de Tres de Febrero, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se toparon con el asesino adolescente a las corridas entre las torres, los nudos y las tiras que componen la intrincada arquitectura del “pesado” barrio. Magallanes hizo arder su Glock calibre 9 milímetros y vació el cargador de 30 tiros. Pero los policías de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) fueron certeros en su respuesta y lo abatieron.

Poco después, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, comisario general Javier Carlos Villar, decidieron intervenir la comisaría de Fuerte Apache.

“En el caso tomó intervención el área de Control Disciplinario dependiente del subjefe de la policía bonaerense, comisario general Leandro María Sarlo. Si encuentra alguna falta grave o alguna sospecha de negligencia o de comisión de delitos, le girará la actuación a la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad”, explicaron las fuentes consultadas.

Ayer, en los allanamientos que terminaron con la muerte de Mayonesa, se descubrió un taller en el que un grupo de criminales fabricaba armas “tumberas” o modificaba armas cortas y largas para extender sus cargadores de munición o para aumentar su cadencia de fuego. Algunos de los resultados son impactantes.

Joel Magallanes, alias Mayonesa

El dato había comenzado a sopesarse en los operativos de octubre, cuando las brigadas de la Dirección de Operaciones de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, al mando del comisario general Matías Luján López, detuvieron a 12 sospechosos, incautaron drogas y secuestraron dos pistolas, un pistolón de doble cañón, una pistola ametralladora con la numeración suprimida y 11 cargadores, entre ellos, dos modificados para ametralladora.

La ruta de ese arsenal permitió encontrar ametralladoras “tumberas” y a los encargados de prepararlas para que las usen los “soldaditos” comandados por Magallanes.

Una ametralladora "tumbera" secuestrada en Fuerte Apache

Gerez, el sindicado capo de la banda, había sido detenido a principios de mes en Moreno cuando circulaba por una calle del partido de Moreno a bordo de un auto de una aplicación de viajes.

Fuentes de la investigación indicaron que el Gordo Tilín sería el jefe de una banda dedicada al narcomenudeo que opera en la denominada Villa Matienzo, un asentamiento situado entre Fuerte Apache y la avenida General Paz. Pero desde principios de este año, Jerez habría decidido extender sus actividades de venta de droga a cada rincón del barrio Ejército de los Andes. Eso dio paso a una guerra por el dominio del territorio que tuvo el pico de violencia entre el 19 y el 20 de abril pasados, cuando a Jerez le sustrajeron una mochila con armas.