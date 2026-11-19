Una pasajera de un crucero debió ser aeroevacuada en un helicóptero de la Prefectura luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) en plena navegación, a unas 32 millas náuticas —unos 60 kilómetros— de la ciudad de Mar del Plata.

Según informaron fuentes de la fuerza federal, la emergencia se produjo este jueves a las 5, cuando el Centro Gestión de Tráfico Marítimo de la Prefectura Mar del Plata recibió una comunicación de parte del capitán del crucero “Aidasol”, de bandera italiana, solicitando asistencia para una pasajera, de 63 años y de nacionalidad alemana, que padecía hipertensión, disartria (dificultad para expresarse), hemiparesia (disminución de la fuerza muscular, el control o la destreza en un lado del cuerpo) y una parálisis facial en el lado izquierdo.

De inmediato, un médico perteneciente a la Prefectura realizó una radioconsulta y, en coordinación con un colega a bordo del buque, aconsejó la evacuación aérea de la mujer, que presentaba un cuadro compatible con un ACV.

La aeroevacuación de una pasajera de un crucero en alta mar

En ese momento, el crucero, que navegaba rumbo a Puerto Madryn, se encontraba a 79 millas náuticas (unos 146 kilómetros) de la costa marplatense, por lo que se le indicó al capitán del buque que navegara rumbo al puerto local.

En paralelo, desde la Estación Aérea Mar del Plata de la Prefectura, cuyas instalaciones se encuentran en el Aeropuerto Internacional Ástor Piazzolla, despegaron un helicóptero y un avión de la fuerza de seguridad federal para poder concretar el operativo de alta complejidad.

Alcanzaron la posición del crucero cuando el barco estaba a 33 millas náuticas mar adentro respecto de la ciudad balnearia más importante de la Argentina.

Los últimos aprestos para evacuar a la pasajera del crucero Prensa Prefectura

“En condiciones hidrometeorológicas caracterizadas por la presencia de lloviznas, vientos y olas de un metro y medio, el helicóptero se posicionó sobre el buque y, en una milimétrica maniobra, los rescatistas de la fuerza descendieron para realizar el izamiento de la pasajera con una camilla sanitaria”, explicó la Prefectura en un comunicado de prensa.

La mujer fue trasladada hasta el hangar de la aeroestación, donde ya aguardaba una ambulancia que llevó a la paciente hasta una clínica de Mar del Plata para que pudiera recibir allí la correspondiente atención médica.