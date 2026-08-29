Asesinaron a un policía de 21 años en Tucumán para robarle la moto

Un joven policía que se dirigía a un desfile por un nuevo aniversario del nacimiento de Juan Bautista Alberdi fue asesinado durante un intento de robo en Tucumán en la madrugada de este sábado.

La víctima fue identificada como Kevin Samuel Rueda, de 21 años, quien se encontraba cursando los estudios para convertirse en suboficial. El fiscal a cargo, Carlos Sale, informó que todavía están intentando identificar a los dos sospechosos.

Luego del asesinato del policía en Tucumán se montó un operativo Policía de Tucumán

El episodio ocurrió cerca de las 6 en Avenida Colón al 1500, casi esquina Fortunata García, en San Miguel de Tucumán, según indica el parte policial al que tuvo acceso LA NACION.

La Policía llegó luego de un llamado al 911 y constató que la víctima presentaba “una herida compatible con arma de fuego en el sector izquierdo del tórax”.

Personal policial llegó al escena y llamó a una ambulancia Policía de Tucumán

A los minutos arribó personal del Servicio de Emergencias 107. Desafortunadamente, el joven ya no contaba con signos vitales.

Según el aporte de testigos, se determinó que Rueda fue abordado por dos delincuentes quienes le dispararon “a quemarropa” y le robaron su motocicleta Honda Wave, de color blanco. Los sospechosos huyeron rápidamente de la escena por la calle Pasaje Montevideo.

Inmediatamente, tomó intervención la Unidad Fiscal de Homicidios N°2, cargo de Carsol Sale, quien llegó a la escena acompañado por personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Tras las diligencias, ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para realizar la autopsia.

“Lamentablemente hemos sufrido una pérdida de una persona muy valiosa para la provincia, un servidor público, un estudiante de policía. Hay cámaras de seguridad y bueno, estamos tratando de ver que lograron sustraerle la moto”, aseguró Sale en diálogo con Tendencia de noticias.

Imágenes del operativo Policía de Tucumán

“Son muy rápidos, lo interceptan, le cruzan la moto, se paran, le quitan la moto y le efectúan un disparo, prácticamente de manera inmediata”, agregó.

Despedida en redes

Por medio de las redes sociales, la Policía, autoridades locales y allegados despidieron al joven efectivo.

“El Comando Superior de la Policía de Tucumán lamenta profundamente la irreparable pérdida y acompaña con respeto y afecto a sus familiares, compañeros y amigos en este doloroso momento. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a todos quienes hoy atraviesan este profundo pesar”, expresó la fuerza provincial.

La despedida de la Policía Policía de Tucumán

Por su parte, también lamentó su fallecimiento la municipalidad de Bella Vista de Tucumán, donde Rueda realizó cursos en el Centro Municipal de Idiomas y en el Centro de Estudios Universitarios para la carrera de programación.

“Acompañamos con respeto a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Que encuentren consuelo y fortaleza para atravesar esta irreparable pérdida. Que su recuerdo permanezca siempre entre quienes compartieron parte de su camino. Descansa en paz, Kevin”, expresó vía Facebook.

El joven había cursado programación Municipalidad de Bella Vista

En la publicación, distintas docentes comentaron y lo despidieron. “Kevin yo fui profesora de artes marciales tuyas. Una persona excelente, un chico excelente en todo. ¡¡¡Que el cielo te reciba con los brazos abiertos!!!“, indicó una de las usuarias, identificada como Luli Sánchez Roig.

“Querido Kevin, mi querido alumno bueno, respetuoso, soñador y muy trabajador. Te vi desde niño en la escuela, luego en nuestro CeMI y tuve el orgullo de saludarte todas las semanas cuando ya vestías tu uniforme, la noticia de tu partida me duele en el alma. Pido justicia por vos y consuelo para tu hermosa familia”, escribió otra de sus profesoras, llamada Carina Nogueda.

El joven, a la izquierda, junto a compañeros de cursada Municipalidad de Bella Vista

A su vez, Sebastián Aguirre, una persona que se identificó como su amigo, calificó a Rueda como alguien muy humano y “de buen corazón”.

“Qué triste noticia. Que se haga justicia y brille para él la luz que no tiene fin. Te extrañaremos mucho Kevin, fuiste un excelente amigo y compañero y sobre todo una persona muy humana y de buen corazón”, comentó.