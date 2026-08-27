Preocupación en Tucumán por una seguidilla de episodios de chicos que fueron armados a la escuela

En las últimas 48 horas, se registraron en Tucumán dos casos de menores que asistieron a sus escuelas con armas de fuego.

Esta mañana medios locales dieron a conocer un nuevo episodio en la ciudad de Alderetes: una chica de 15 años llevó un revólver cargado con seis balas al colegio; dijo que la habían amenazado y quería defenderse, llegado el caso. Aún no había cesado la conmoción del hecho ocurrido el martes, cuando un adolescente de 14 años efectuó un disparo dentro de un aula de una escuela de la capital provincial.

En ninguno de los dos episodios se registraron heridos y ambos quedaron bajo investigación de la Justicia, mientras crece la preocupación en la provincia por la reiteración de este tipo de hechos, que se suman a otros antecedentes ocurridos durante este año.

En Alderetes, ubicada a unos 20 kilómetros de la capital tucumana, el episodio ocurrió en la Escuela 110 de Los Gutiérrez, donde la adolescente ingresó con un arma calibre 22 entre sus pertenencias.

Según reconstruyeron medios tucumanos, la joven habría manifestado que había sido amenazada por compañeros y que había llevado el revólver por temor a lo que pudiera ocurrir a la salida del colegio. Aunque ella aseguró que no había disparado, el revólver tenía un tambor de ocho alvéolos en el que había dos balas percutadas y otras seis intactas.

Aunque no trascendió cómo fue detectada la presencia del arma, una alerta derivó en el traslado de efectivos de la Comisaría y de la División Motorizada local hasta la institución, ubicada sobre la calle Rivadavia al 2100, bajo la supervisión del comisario general Carlos Ruiz, de la Jefatura de la Unidad Regional Este.

“Es un hecho importante por la connotación que tiene, más por tratarse de una niña de 15 años. Con la intervención de las autoridades del establecimiento educativo, que aplicaron el protocolo, y con la respuesta del personal policial y municipal, se logró controlar la situación. En un operativo enorme se ha secuestrado un arma de fuego, de calibre 22, un arma de puño. La causante es una niña de 12 años, sobre la cual debemos preservar su identidad, así como también todo lo que refiere a su persona”, explicó el comisario Ruiz desde la puerta del colegio durante una entrevista con el canal de noticias TN, en la que aclaró que “el arma no llegó a utilizarse” y pidió respetar los tiempos de la investigación por parte de la fiscalía.

Dos días atrás, un alumno de 14 años del turno tarde efectuó un disparo dentro de un aula de la Escuela Secundaria Congreso de Tucumán, en San Miguel de Tucumán. El proyectil impactó contra una pared y no se registraron heridos.

En un primer momento, las autoridades creyeron que el estruendo había sido provocado por un petardo o un fuego artificial, hasta que confirmaron que el estudiante llevaba un arma. Según la reconstrucción realizada por la institución, el disparo se produjo fuera de la vista del docente y el adolescente aseguró que se le había escapado el tiro.

El hecho generó preocupación entre las familias y obligó a activar los protocolos de la institución, situada en la calle Congreso, en la intersección con Lavalle.

La ministra de Educación de la Provincia, Susana Montaldo, se trasladó al establecimiento y señaló que el alumno no registraba antecedentes de problemas de conducta. “Es algo gravísimo que un alumno venga a la escuela con un arma”, advirtió en una rueda de prensa con la prensa local. La funcionaria también descartó la posibilidad de implementar requisas generalizadas: “No, yo creo que no pasa por ahí. Imagínese, revisar a 400.000 alumnos. No. Pasa en la familia”.

En ese sentido, Montaldo planteó que una de las principales cuestiones por abordar era el acceso de los menores a las armas dentro de sus hogares. “ Cuando hay armas, no tienen que estar al alcance de los niños y adolescentes. Entonces, este es el trabajo que hay que hacer con la familia ”, señaló.

Además, explicó que el Ministerio trabajaría junto con los equipos de orientación, profesionales de Desarrollo Social y otras áreas estatales para acompañar al adolescente y a su entorno familiar.

“A nosotros nos interesa la persona”, resumió la ministra, al explicar que el abordaje no estaría centrado exclusivamente en una eventual sanción disciplinaria.