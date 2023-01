Asesinato de Fernando Báez Sosa: ¿por qué Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino fueron sobreseídos?

escuchar

Este lunes, Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi declararán ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores, donde se está llevando a cabo el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado hace tres años frente al boliche Le Brique en Villa Gesell.

En 2020, el año en el que murió Fernando a causa de una brutal golpiza, tanto Guarino como Milanesi pasaron sus vacaciones en Villa Gesell, en la misma casa donde estaban los ocho acusados por el homicidio: Luciano, Ciro y Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Blas Cinalli. En medio del juicio que busca esclarecer los hechos, sus testimonios generan grandes expectativas, dado que conocían al grupo de jóvenes y compartieron con ellos las horas posteriores al ataque mortal.

Los dos jóvenes fueron propuestos como testigos tanto por la defensa de los ocho acusados (de la que forman parte los abogados Hugo Tomei y Emilia Pertossi, hermana de dos de los imputados, Luciano y Ciro Pertossi), como por la de los padres de la víctima, Graciela Sosa y Silvino Báez (representados por Fernando Burlando, Fabián Améndola, Facundo Améndola y Germán Facio).

Además de los dos jóvenes sobreseídos, también se presentará como testigo ante el tribunal Tomás Colazzo, un amigo de los acusados que, según un peritaje hecho por especialistas de la Policía Federal Argentina (PFA), estuvo en la escena del crimen aquel 18 de enero de 2020, cuando Fernando fue atacado. Sin embargo, el joven -que era menor de edad en ese momento- nunca estuvo imputado.

También el lunes comenzarán las declaraciones testimoniales de los familiares de los acusados. Rosalía Zárate, madre de Máximo Thomsen, y María Paula Cinalli, madre de Blas Cinalli, serán las primeras en declarar.

¿Por qué Milanesi y Guarino fueron sobreseídos?

Tras el homicidio de Fernando Baéz Sosa, el 18 de enero de 2020, Juan Pedro Guarino, Alejo Milanesi y los ocho acusados quedaron imputados por asesinato. Sin embargo, tras 23 días presos, el 10 de febrero, Guarino y Milanesi recuperaron su libertad tras ser sobreseídos de la causa.

Tal como informó LA NACION en ese momento, la fiscal Verónica Zamboni, quien está a cargo de la instrucción de la causa, había explicado que no había elementos para vincular a los dos jóvenes en el homicidio: “Las esenciales pericias que arrojarían claridad sobre la participación o no de Guarino y Milanesi en el suceso han arrojado resultado negativo”. La representante del Ministerio Público también explicó que “el estar allí con su grupo de amigos o resultar con lesiones (en el caso de Guarino, por una posible quemadura, y en el de Milanesi, por lesiones menores) no habilitan, por sí, a mantener una imputación penal por homicidio”.

Asimismo, Zamboni había afirmado: “Lo cierto es que los mismos tampoco han podido ser ubicados, por las secuencias fílmicas, en el lugar directo de la agresión a Fernando, sino solo en inmediaciones y alejados de la víctima”, en referencia a que los registros de cámaras de seguridad muestran a ambos jóvenes a unos 50 metros del lugar del hecho, en la zona de Avenida 3 y Buenos Aires.

Por otro lado, la funcionaria tuvo en cuenta que los estudios genéticos realizados sobre las prendas de vestir de Milanesi y Guarino indicaron que no había ADN de la víctima. Ese dato fue confirmado en la audiencia del miércoles pasado.

Por último, en aquel entonces, la fiscal Zamboni concluyó que el hecho de vacacionar junto a los ocho acusados “no permite por sí, y por el solo hecho de compartir un espacio físico para residir transitoriamente, afirmar que resultan partícipes del hecho”.

¿Qué dijo Burlando sobre la audiencia del próximo lunes?

“No hay dudas de que Guarino y Milanesi estuvieron con los acusados del asesinato. Entonces, nos pueden aportar muchísima claridad de cómo eran los movimientos del grupo, en qué posición estaban en el momento del ataque y qué acción tuvo cada uno de los imputados. Espero que vengan a decir la verdad. No voy a permitir que no digan la verdad. La mentira, la reticencia u ocultar la verdad es motivo de aprehensión”, afirmó a LA NACION Fernando Burlando, abogado que representa a los padres de la víctima, Graciela Sosa y Silvino Báez.

El jueves pasado, Burlando habló con LN+ y, respecto de los dos jóvenes sobreseídos, dijo: “Ellos no pueden mentir. Tienen que venir a decir la verdad, porque si no deberán pagar las consecuencias. Vamos a ver qué nos vienen a decir”. Asimismo, el letrado explico que Guarino y Milanesi “estuvieron posicionados en un sector diferente al cordón humano y al ataque propiamente dicho”, por eso la Justicia los apartó de la causa.

El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

El lunes 2 de enero pasado comenzó el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Desde ese día, los ocho acusados se sientan en el banquillo ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores, desde donde enfrentan cargos gravísimos y la posibilidad de recibir la pena máxima.

Luciano Pertossi, de 21 años y apodado “Chano”; Ciro Pertossi, de 22; Lucas Pertossi, de 23; Ayrton Viollaz, de 23; Máximo Thomsen, de 23; Enzo Comelli, de 22; Matías Benicelli, de 23, y Blas Cinalli, de 21, están imputados por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”. Los ocho son juzgados por el homicidio de la víctima, que tenía 19 años y estudiaba Derecho.

Las audiencias, a cargo de los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, se realizan en la Sala de Audiencias Multifueros del Palacio de Tribunales de Dolores, la misma donde se hizo el juicio por el homicidio del reportero gráfico José Luis Cabezas, ejecutado en General Madariaga el 25 de enero de 1997.

El Ministerio Público está representado por los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García; y los ocho acusados son defendidos por el abogado Hugo Tomei. Por su parte, los padres del joven asesinado, Graciela Sosa y Silvino Báez, son representados por el abogado Fernando Burlando.

