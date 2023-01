Cuándo fue el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gessell

escuchar

El juicio que se lleva a cabo en Dolores por el asesinato de Fernando Báez Sosa busca determinar las responsabilidades de los ocho acusados a partir de una revisión exhaustiva de los hechos que rodean a ese crimen, ocurrido durante la madrugada del 18 de enero de 2020 en la ciudad de Villa Gessell.

Ese día, alrededor de las 4 de la mañana, este joven de 18 años nacido en Buenos Aires fue emboscado por un grupo de diez amigos originarios de Zárate, que habían tenido un altercado con Fernando y sus amigos dentro del boliche Le Brique. Frente a ese establecimiento se produjo la brutal pelea por la que ocho de los diez involucrados enfrentan el cargo de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.

El grupo acusado está formado por Luciano Pertossi, de 21 años y apodado “Chano”; Ciro Pertossi, de 22; Lucas Pertossi, de 23; Ayrton Viollaz, de 23; Máximo Thomsen, de 23; Enzo Comelli, de 22; Matías Benicelli, de 23; y Blas Cinalli, de 21. Aquella noche también estuvieron junto a Juan Pablo Guarino y Alejo Milanesi, quienes fueron sobreseídos al no poder ser ubicados en la escena al momento del ataque a Fernando y a sus amigos.

Los ocho imputados -Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23)- presentes en la sexta jornada del juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Dolores Télam

Detrás de la carátula judicial están los hechos que fueron vistos por millones de personas a través de videos, realizados tanto por parte de los agresores como de testigos, en uno de los crímenes con más registro fílmico de la historia argentina. Como se reconstruyó a partir de la investigación, mientras Fernando y sus amigos hablaban en ronda, el primero fue emboscado por la espalda por los procesados por el delito y, luego, golpeado con saña en el piso. Murió por las lesiones recibidas en su cabeza.

Así se desprendió del testimonio que brindó Diego Duarte, el médico forense que realizó la autopsia sobre el cadáver de Báez Sosa: “Nunca vi algo semejante. El paciente sufrió daño en todo el sistema nervioso central: cerebro, cerebelo y tronco cerebral. No hay una lesión única, son múltiples. La verdad, es muy fuerte siendo padre…”, se sinceró ante el tribunal, los acusados y los testigos, entre los que ya no estaban Silvino y Graciela Báez Sosa, padres de Fernando, que habían abandonado la sala para no tener que atravesar otra vez ese diagnóstico tan crudo.

Tal como se llegó a reconstruir hasta el momento, el antecedente del crimen había ocurrido unos diez minutos antes, dentro de Le Brique, donde los grupos se trenzaron cuando, accidentalmente, uno de los amigos de Fernando volcó un trago sobre la camisa de uno de los jóvenes de Zárate. Minutos después de que la seguridad del local expulsara a todos los jóvenes, se produjo la golpiza que acabó con la vida de Fernando Báez Sosa.

El momento del arresto de los jóvenes acusados por el asesinato de Fernando Baez Sosa en Villa Gesell Hernan Zenteno - Hernan Zenteno

Las audiencias del juicio, que en principio se extenderá hasta el 31 de enero, trajeron este momento al presente mediante los testimonios de amigos de la víctima, tales como Luciano Bonamaison, quien recordó los hechos de los que también fue parte de manera tajante: “Nos hicieron una emboscada. Vi cuando Máximo Thomsen le pegó una patada a Fernando con odio, brutalidad e intención de matar”.

Además, en su declaración, también dijo que uno de los agresores, identificado a posteriori como Matías Benicelli, gritaba una arenga: “Mátenlo al negro de mierda”. En ese sentido, Bonamaison sostuvo que “fue un ataque con mucha violencia”, algo que las evidencias dejaron fuera de duda pero que aún espera un castigo penal al final de este proceso.

LA NACION