Crimen de Fernando Báez Sosa: ¿podría volver a abrir el boliche Le Brique?

En pleno juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa —el joven asesinado hace tres años frente al boliche Le Brique en Villa Gesell— el exdueño del local, Maximiliano Vázquez, desligó de responsabilidades al establecimiento. Además, aclaró que el lugar no está clausurado y explicó que los actuales propietarios esperan que la Justicia actúe para definir la posible reapertura de sus puertas.

Durante 24 años, Le Brique le perteneció a Vázquez, quien fue su dueño hasta 2015, cinco años antes del brutal asesinato del joven de 19 años. Según contó el hombre, durante sus más de dos décadas frente al boliche, nunca había habido inconvenientes.

Vázquez se refirió a la pelea que hubo en el interior del boliche y realizó una reconstrucción de aquel 18 de enero de 2020: “Lo de Fernando comienza en la discoteca como podría haber empezado en una plaza, la calle, un cine o un supermercado. Esta bandita [por los ocho acusados de asesinar a golpes al joven] se pelea con Fernando y sus amigos dentro del negocio; son sacados por distintas puertas y en distintos momentos con una diferencia de tres o cuatro minutos, y todo había terminado ahí”.

En ese sentido el exdueño del lugar explicó: ”Le Brique tiene dos salidas hacia adelante y dos hacia atrás muy grandes. Es una discoteca muy bien armada en tema de seguridad. La banda de delincuentes sale por una de las puertas y cuando salen se van a un supermercado chino, que está a 50 metros de la discoteca, y se reúnen. Ahí es donde está la premeditación y el regreso para buscar a Fernando, que estaba tomando un helado en la puerta del negocio, a unos 10 metros, y lo atacan por ambos lados”.

Al ser consultado respecto de la responsabilidad de la discoteca, Vázquez fue tajante: “Nosotros trabajamos mucho con la cámara empresarial en la formulación de leyes, y quedó en claro que la seguridad de los negocios tiene incumbencia hasta la línea municipal, es decir, no puede participar de ninguna forma en ningún conflicto en la calle”. Asimismo, insistió: “La seguridad de un establecimiento no puede participar en la vida pública, porque trae conflictos”.

Y añadió: “Una banda de estas actúa de forma muy rápida y premeditada. Fueron minutos y un ataque de seis, siete personas y por ambos lados. Lo estaban buscando [a Fernando]”.

En relación a la posible apertura de Le Brique, que desde el verano 2020 no volvió a abrir sus puertas, Vázquez explicó que el local no está clausurado. “No abrieron por todo [esto que pasó]. Hasta que no esté solucionado esto, creo que la decisión de la gente fue no abrir”, indicó en referencia a que los actuales dueños están esperando al veredicto de la Justicia para volver a poner en funcionamiento la discoteca.

El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

El lunes 3 de enero pasado comenzó el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Desde ese día, los ocho acusados se sientan en el banquillo ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores, desde donde enfrentan cargos gravísimos y la posibilidad de recibir la pena máxima.

Luciano Pertossi, de 21 años y apodado “Chano”; Ciro Pertossi, de 22; Lucas Pertossi, de 23; Ayrton Viollaz, de 23; Máximo Thomsen, de 23; Enzo Comelli, de 22; Matías Benicelli, de 23, y Blas Cinalli, de 21, están imputados por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”. Los ocho son juzgados por el homicidio de la víctima, que tenía 19 años y estudiaba Derecho.

Se prevé, en principio, que a lo largo del debate declaren 170 testigos. Las audiencias, a cargo de los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, se realizan en la Sala de Audiencias Multifueros del Palacio de Tribunales de Dolores, la misma donde se hizo el juicio por el homicidio del reportero gráfico José Luis Cabezas, ejecutado en General Madariaga el 25 de enero de 1997.

El Ministerio Público estará representado por los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García; y los ocho acusados son defendidos por el abogado Hugo Tomei. Por su parte, los padres del joven asesinado, Graciela Sosa y Silvino Báez, son representados por el abogado Fernando Burlando.

El asesinato de Fernando Báez Sosa conmovió a la opinión pública y su juicio genera una gran expectativa. En la plataforma Change.org quieren juntar 1.000.000 de firmas para pedir que los acusados sean condenados a prisión perpetua: llevan más de 700.000.

