Las cámaras de seguridad instaladas en la casa de una víctima expusieron de manera clara cómo actúa una banda de “viudas negras”, modalidad delictiva protagonizada por mujeres que duermen con somníferos a sus víctimas para sustraerles dinero y otros objetos de valor.

Todo quedó grabado, desde el momento en que la “viuda negra” manipula el somnífero utilizado para dormir a la víctima y se comunica con sus cómplices hasta cuando la banda revisa toda la casa para apoderarse de dólares, una consola de DJ y un teléfono celular. Además, los ladrones robaron una moto y una camioneta 4x4, vehículo que fue recuperado al día siguiente.

El momento en que la sospechosa manipula el somnífero

El robo, protagonizado por una banda liderada por una presa alojada en la cárcel de Los Hornos, en La Plata, ocurrió el 13 de septiembre pasado en un inmueble de Balcarce al 900, en Ramos Mejía, en La Matanza.

La investigación, a cargo de la fiscal de La Matanza Evangelina Sánchez y de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, comenzó con la denuncia de la víctima, D. C., un hombre de 46 años.

D. C. relató que se había contactado desde una app de citas con una joven a la que conoció como Camila, a la que invitó a su casa. Además, contó que, después de tomar un trago que le ofreció su cita, perdió el conocimiento.

La "viuda negra" comunicándose con sus cómplices

Cuando despertó, la víctima fue golpeada por varias personas. La “viuda negra” y sus cómplices le habían robado 15.000 dólares, una consola de DJ, un teléfono celular marca Samsung, una moto y una camioneta Jeep Renegade blanca.

Los detectives judiciales y policiales pudieron reconstruir el plan criminal e identificar a los sospechosos que participaron del atraco.

Según explicaron a LA NACION fuentes judiciales, el hecho fue planificado por dos presas alojadas en la Unidad 8 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en Los Hornos, donde por medio de la app de citas Tinder se contactaron con las víctimas.

“El plan criminal comenzó dos semanas antes del robo. Dos presas conocieron a la víctima desde el perfil Cande24 de Tinder. Una vez que tuvieron el contacto de WhatsApp de su ‘objetivo’, se lo pasaron a los demás integrantes de la banda”, explicaron a LA NACION los voceros consultados.

Los delincuentes quedaron grabados por cámaras de Seguridad

El resto de la banda siguió en contacto con la futura víctima por chats de WhastsApp y concertaron una cita en la casa de D. C., según se informó.

La supuesta Camila llegó a la casa de la víctima y tomaron unos tragos. D. C. perdió el conocimiento.

“La sospechosa le abrió la reja de la casa de las víctimas a sus cómplices, dos hombres y una joven, que habían llegado al lugar en un vehículo conducido por un cuarto integrante de la banda”, dijeron detectives judiciales.

Cuando tenían en su poder el dinero y la consola de DJ, los delincuentes despertaron a golpes al dueño de casa para que les diera las llaves de una moto KTM naranja y de la camioneta Jeep, en la que escaparon.

La banda le robó a la víctima una camioneta

“El cruce de antenas telefónicas, el análisis de un mismo aparato usado con distintos chips y el seguimiento de cámaras de seguridad permitieron reconstruir la ruta de fuga y los vínculos familiares de la organización criminal”, dijeron los voceros consultados.

Se pudo determinar que los integrantes de la banda vivían en la villa Zavaleta, en el límite de los barrios porteños de Barracas y Nueva Pompeya.

“La línea que chateó con la víctima se usó en un mismo teléfono donde también operaron otros cuatro chips. Las antenas telefónicas registraron el recorrido del celular del conductor que llevó a los delincuentes desde Barracas hasta Ramos Mejía y su regreso. En paralelo, entre las 22 y las 0.16 —el horario exacto del robo—, los teléfonos de dos de las jóvenes dejaron de transmitir datos, reactivándose luego en la zona sur de la villa 21-24, donde apareció abandonada la camioneta Jeep de la víctima”, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

Además, los investigadores detectaron que el día siguiente del robo, el teléfono celular utilizado por los delincuentes hizo el recorrido del tren Roca desde Constitución hasta La Plata, impactando durante tres horas en una antena instalada a pocos metros de la Unidad 8 del SPB, donde está detenida la sindicada líder de la banda, acusada de golpes de la modalidad “viuda negra”.

Por pedido de la fiscal Sánchez, el juez de Garantías de La Matanza Gustavo Banco ordenó una serie de allanamientos para detener a los sospechosos.

“Ayer se hicieron allanamientos en simultáneo en la villa Zavaleta y en la cárcel de Los Hornos, donde se secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo y se detuvo a cinco sospechosos”, concluyeron los voceros consultados.