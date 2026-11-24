El abuso sexual infantil es un delito sin fronteras. Las imágenes de niños en situación de abuso circulan de a miles por el ciberespacio, sin pasar por aduanas o puestos migratorios. El daño para las víctimas es permanente y de por vida, mientras que las ganancias para los pedófilos son millonarias.

En las últimas horas efectivos de la Gendarmería y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), realizaron una serie de allanamientos en nuestro país que terminaron las detenciones de dos miembros de una red internacional de pedofilia que operaba desde España y tenía ramificaciones en diversos países de América y Europa.

La investigación comenzó en España cuando detectives de la Policía Nacional determinaron que a través de una aplicación de mensajería instantánea había grupos que comercializaban y distribuían imágenes con niños en situación de abuso sexual.

Cuando los efectivos de la Policía Nacional de España obtuvieron esas imágenes y establecieron cuáles eran los contactos que estaban dentro de esos grupos se identificaron las direcciones de IP y las ubicaciones.

Con estos datos se coordinó la realización de una operación internacional para concretar 22 allanamientos simultáneos en distintas partes del mundo. El Ministerio Público bonaerense tuvo a su cargo la realización de seis allanamientos en domicilios situados en el conurbano, Jujuy y Santa Cruz.

El operativo internacional terminó con las detenciones de 18 sospechosos y el secuestro de 195 dispositivos electrónicos. Según fuentes oficiales, al menos dos de los imputados fueron apresados en los allanamientos realizados en territorio argentino.

El procedimiento constituyó un golpe a una de las redes transnacionales dedicadas a la distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) mediante aplicaciones de mensajería y otras herramientas digitales.

La investigación tuvo la coordinación internacional del Centro Especializado de Cibercrimen de AMERIPOL (AC3), la colaboración de Interpol y el apoyo del programa EL PACCTO 2.0 de la Unión Europea, a partir de la tarea iniciada por la Sección de Protección al Menor de la Policía Nacional del Reino de España.

En nuestro país, el Ministerio Público Fiscal Bonaerense ejerció la dirección de la investigación penal y de las medidas operativas, mediante la intervención de los fiscales del Departamento Judicial de Morón, Marisa Monti y Claudio Oviedo. Las órdenes de allanamiento fueron solicitadas por ambos fiscales y autorizadas por el juez de Garantías, Jorge Rodríguez.

En la Argentina se realizaron seis allanamientos, se concretaron dos detenciones y se secuestraron 123 dispositivos electrónicos, lo que representa más del 60 % del total de los elementos incautados en la operación internacional.

Este procedimiento formó parte de uno de los operativos realizados en el contexto de las acciones desarrolladas desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, a cargo de Eleonora Weingast, dependiente de la Secretaría de Política Criminal conducida por Francisco Pont Verges de la Procuración General.

Luego de analizar la información aportada por los detectives de la Policía Nacional de España, los fiscales argentinos y del Ministerio Público identificaron a los titulares de las direcciones de IP desde las que se comercializaban las imágenes de menores en situación de abuso sexual y localizaron sus domicilios.

Así se allanaron viviendas en Hurlingham, José León Suárez, El Talar, Monterrico, en Jujuy y Gobernador Gregores, en Santa Cruz.