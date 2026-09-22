Así fue el choque de Pity Álvarez contra un auto que estaba cargando nafta en una estación de servicio

El cantante Pity Álvarez chocó esta madrugada contra un auto que estaba cargando nafta en una estación de servicio, en un incidente menor que solo tuvo daños materiales en los vehículos.

En un video al que tuvo acceso LA NACION puede verse que cuando el cantante inició la retirada comenzó a mover erróneamente su Volkswagen Bora marcha atrás, lo que provocó un suave roce con un Peugeot 208, provocándole daños en ambas puertas y en la parte delantera del lado del acompañante.

Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta

De acuerdo con las fuentes consultadas por LA NACION, tanto el artista como el otro conductor resultaron ilesos tras el leve siniestro vial.

Según pudo saber este diario, el incidente tuvo lugar alrededor de las 2 de la mañana en la avenida San Martín al 2400, en el barrio porteño de Villa General Mitre.

El joven de 24 años que conducía el Peugeot 208 relató a la Policía de la Ciudad que al querer retirarse de la estación de servicio donde estaba cargando combustible, un vehículo VW Bora realizó una mala maniobra e impactó contra su auto.

Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba combustible en una estación de servicio. www.fiscales.gob.ar

Según relató el damnificado al realizar la respectiva denuncia, cuando le pidió los datos al conductor, advirtió que se trataba del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, quien se retiró del lugar sin aportar ninguna documentación personal ni del vehículo.

Luego, en la comisaría, se solicitó por sistema la pertenencia del dominio de ese Bora y se confirmó que el rodado está registrado a nombre de Cristian Gabriel Álvarez Congiú, es decir, el Pity Álvarez, agregaron las fuentes consultadas. En la investigación sobre lo sucedido tomó intervención la Unidad Flagrancia Norte.

Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba combustible en una estación de servicio. RS Fotos

“No sé si tiene o no vencido el registro. Lo importante es que Cristian es una persona con consumo activo, por eso es que tienen que tomar medidas”, dijo uno de los abogados del artista, Sebastián Queijeiro, en diálogo con TN.

“Digo que es secundario si una persona tiene o no registro cuando se lo ve que va a un juicio todo drogado y con los brazos con marcas de inyecciones y nadie hace nada”, reiteró el letrado, que agregó que presentarán un informe al respecto durante el proceso oral que transita por el homicidio de un hombre en Villa Lugano.

Para el abogado Queijeiro, “falla el sistema” para resguardar al artista. Contó que la hermana de Álvarez inició un trámite de curatela sobre el cantante. “La familia de Cristian está desbordada”, agregó el letrado, que consideró que, en su opinión, “él no tiene la capacidad mental para entender lo que pasa en el juicio”.

Cómo avanza el juicio contra el Pity

Una semana atrás, Jacqueline Guzzardi, hija de Cristian Maximiliano Díaz, el hombre asesinado en Villa Lugano en julio de 2018, volvió a poner en el centro del juicio contra Cristian “Pity” Álvarez el impacto que tuvo en su vida el asesinato de su padre, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré, de Villa Lugano.

La declaración de la hija de Díaz, que inicialmente no formaba parte de los testigos propuestos por las partes, fue uno de los momentos centrales de la jornada. Su padre tenía 36 años cuando fue asesinado y ella fue una de las personas más afectadas por las consecuencias del homicidio. En una entrevista anterior, Guzzardi había contado que desde entonces no podía escuchar las canciones de Álvarez y había reclamado que el músico pagara por lo que había hecho.

La joven negó que hubiera algún conflicto previo entre su padre y el Pity. Y cuando le preguntaron qué esperaba del juicio, respondió sin rodeos: “Que se haga justicia, que decidan como tienen que decidir con las pruebas que tienen. Que se haga bien, sin ningún tipo de beneficio”.