Así fue el forcejeo en el banco de La Matanza donde un ladrón disparó durante un robo y los propios clientes lo redujeron

El violento ingreso de un delincuente armado al recinto donde funcionan los cajeros automáticos de la sucursal bancaria situada en el cruce de la avenida San Martín y Villegas, en Lomas del Mirador, que abrió fuego cuando la víctima del robo se defendió, no terminó en tragedia de milagro.

En las imágenes de las cámaras de seguridad de la entidad bancaria a las que pudo acceder LA NACION se observa el instante preciso de ese momento, en el que también se ve cómo un hombre logra “tackearlo” y tomarlo de la indumentaria hasta lograr reducirlo.

Una mujer le aplicó varias patadas cuando ya estaba en el piso, reducido; un hombre mayor, con un bastón, se acerca y lo increpa; en el incesante movimiento dentro del lobby de entrada del Banco Galicia en la zona comercial de Lomas del Mirador, La Matanza, algunos testigos filmaron la escena final.

Así fue el forcejeo en el banco de La Matanza

Al advertir que el delincuente había disparado, los otros clientes que estaban en el recinto reaccionaron en el acto: redujeron y desarmaron al ladrón. Los dos cómplices del asaltante, que lo esperaban en un vehículo en la puerta de la sucursal del Banco Galicia en esa localidad de La Matanza, huyeron a toda velocidad.

Mientras se concretaba el arresto ciudadano, una vecina que había escuchado las detonaciones llamó al número de emergencias 911, pero, según dijeron testigos del caso a LN+, la policía tardó en llegar al lugar.

Aunque el violento episodio ocurrió a las 11.35, en plena zona comercial, no hubo heridos dentro del banco ni entre los alumnos del colegio situado a la vuelta de la sucursal.

Asalto en el Banco Galicia de Lomas del Mirador, La Matanza

La policía montó un operativo cerrojo para intentar dar con los delincuentes que escaparon. En tanto, el ladrón que fue reducido por los clientes fue trasladado a la seccional local.

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Matías Nahuel Marando, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 12 del Departamento Judicial La Matanza.

La policía, durante la investigación del robo en el Banco Galicia de Lomas del Mirador LN+/Captura de video

Según información a la que accedió LA NACION, La Matanza concentra el 20% de los robos denunciados en la provincia de Buenos Aires. Durante el primer semestre se registraron 10.130 hechos, un promedio de 56 por día.

La estadística del Sistema Nacional de Información Criminal, que releva todos los casos que derivaron en la apertura de un expediente judicial en todas las jurisdicciones del país, reveló, en tanto, que en el trienio 2023-2025, el partido de La Matanza experimentó una baja del 14,3% en la tasa de robos. Se toma en cuenta, claro, solo el volumen de denuncias, por lo que existe una cifra adicional de delitos contra la propiedad que no alcanzan la estadística ni la luz pública.

La policía, durante la investigación del robo en el Banco Galicia de Lomas del Mirador LN+/Captura de video

“Acá en La Matanza estamos cansados de los robos. Yo ando armado; soy legítimo usuario. No bien me encontré con el ladrón, traté de reducirlo con el otro muchacho, pero el delincuente comenzó a disparar. Efectuó cinco balazos; afortunadamente no hirió a nadie”, expresó uno de los clientes que redujo al asaltante al periodista Rodrigo Porto, del canal LN+.

Las quejas de vecinos y comerciantes de la zona donde se registró este intento de robo fueron constantes al referirse a la inseguridad. “Estamos cansados, convivimos con los robos”, resumió el propietario de un local. Un joven agregó: “Tardó un montón en venir la policía”. Los delincuentes, tal vez, contaban con esa falta de reacción policial al animarse a interceptar a la víctima dentro de la zona de cajeros automáticos de una sucursal bancaria. “Supuestamente, venían siguiéndolo”, dijo otro testigo del hecho al referirse al hombre que portaba una mochila y que fue blanco del ataque apenas ingresó en el banco.

“Le dieron un culatazo en la cabeza”, señaló el hombre que resultó clave para el arresto del delincuente que se había lanzado sobre la víctima. “Yo estaba retirando efectivo del cajero y se presentó este muchacho, este malviviente. Fue cuestión de segundos y lo pudimos reducir”, contó a LN+.

“Gracias a Dios no resultamos heridos ninguno de los dos, porque (el delincuente) empezó a tirar más de cinco disparos. Agradecemos que estamos vivos, pero bueno, esto es para la gente, que no vote más a Kicillof”, dijo ese vecino que reaccionó en la zona de cajeros para defender a otra persona y a sí mismo. Las críticas a políticos bonaerenses y distritales se escucharon en las voces de varios testigos de este intento de robo. El intendente Fernando Espinoza fue uno de los blancos de las críticas públicas.

Cansado de vivir atemorizado por delincuentes, ese hombre que colaboró en el arresto del delincuente contó que ese ladrón esposado y rodeado de policías lo había amenazado. “Que me venga a buscar, tengo dos cartuchos de 16 esperándolo; soy legítimo usuario (de armas de fuego) por los hechos de inseguridad en el barrio, para proteger a los míos, no me importa nada más”, dijo.

A partir de la reconstrucción del violento episodio realizado por los policías se determinó que los delincuentes habían llegado a las adyacencias de la sucursal a bordo de una camioneta. Seguían a un cliente que ingresó al banco.

En ese momento, uno de los ladrones descendió de la camioneta y accedió al recinto de cajeros automáticos. Allí, a punta de pistola, el ladrón exigió a la víctima que entregara el dinero que estaba por depositar, pero esta se resistió. Otro cliente que estaba en el recinto se sumó al forcejeo y fue entonces que el ladrón comenzó a disparar, pero terminó siendo reducido.

Vecinos observan el trabajo de la policía tras el asalto al Banco Galicia de Lomas del Mirador LN+/Captura de video

“Yo llamé al 911, pero la operadora demoró mucho en tomarme la denuncia. Hacían preguntas inconducentes . Por ese motivo, los policías tardaron mucho tiempo en llegar. En este barrio, los robos son diarios. Vivo con tres adultos mayores y estoy permanentemente en alerta”, expresó una vecina a LN+.

“Asesino”, gritaban dos vecinas desde el balcón de la planta alta de la vivienda situada al lado del banco, cuando los policías trasladaron al ladrón para llevarlo a la comisaría y dejarlo a disposición del fiscal Marando, que lo indagará en las próximas horas.