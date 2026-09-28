Así intentaba escaparse Pity Álvarez del hospital donde está internado en medio del juicio en su contra

La audiencia del juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz fue suspendida este lunes luego de que el músico sufriera una crisis nerviosa en el Hospital Tornú, donde permanece internado desde el miércoles pasado.

Tras conocerse la interrupción del debate, LA NACION accedió a un video que muestra el momento en que el cantante intenta escaparse del centro de salud durante ese episodio.

En las imágenes se ve Álvarez con una mochila en su espalda forcejeando con una agente de Policía de la Ciudad de Buenos Aires en las inmediaciones del centro médico.

Así intentaba escaparse Pity Álvarez del hospital

El incidente se produjo cuando personal médico y judicial intentaba trasladar a Álvarez desde una sala de terapia intermedia hacia una habitación común para que pudiera conectarse por computadora y participar de manera virtual de la audiencia correspondiente al juicio que enfrenta.

A la hora de conectarse, los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro informaron al tribunal que Pity había sufrido un “brote psiquiátrico”, quizás atribuible a la “abstinencia”.

“Los médicos lo corrieron con ampollas y jeringas para calmarlo y poderlo ingresar de vuelta. No pudieron sedarlo cuando se estaba escapando. En esos estados de alteración se les da una inyección sorpresa, pero no pudieron. Personal policial y yo intentamos persuadirlo para que no pase a mayores y ya está de nuevo adentro”, explicó su abogado Sebastián Queijeiro, en diálogo con TN.

Pity Álvarez, en una de las audiencias del juicio por homicidio www.fiscales.gob.ar

El TOCC N° 29, en consecuencia, debió dispensar a los siete testigos previstos para hoy y suspender la audiencia hasta nuevo aviso.

La defensa acumula estos episodios como evidencia de que Pity Álvarez no está en condiciones de ser enjuiciado. El tribunal, en tanto, ha rechazado hasta ahora cada uno de los pedidos de los abogados al considerar que la situación en la que está el músico no es novedosa y que ninguno de los últimos incidentes basta para considerar que no puede ser enjuiciado por el homicidio que cometió.

El accidente vial del Pity Álvarez

El martes pasado Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta en una estación de servicio, en el barrio porteño de Villa General Mitre. El incidente vial tuvo lugar alrededor de las 2 de la mañana en la avenida San Martín al 2400.

Un joven de 24 años, que conducía un Peugeot 208, relató a la Policía que, al querer retirarse de la estación de servicio donde cargaba combustible, un vehículo VW Bora realizó una mala maniobra e impactó contra su auto, provocándole daños en ambas puertas y la parte delantera del lado del acompañante.

Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba combustible en una estación de servicio

De acuerdo con el damnificado, al realizar la denuncia, cuando le pidió los datos al conductor, resultó que se trataba del cantante de Viejas Locas e Intoxicados, quien se retiró del lugar sin aportar documentación personal ni del vehículo.