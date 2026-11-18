Martín Roberto Díaz, el entrenador de rugby detenido en Córdoba por la brutal golpiza a un médico en una pizzería, fue despedido de su lugar de trabajo. “No avalamos ningún acto de violencia o agresión física o verbal”, comunicó la biofarmacéutica multinacional AstraZeneca, donde el imputado se desempeñaba como gerente de ventas médicas.

“Destacamos que esta clase de conductas no están alineadas con los valores de la compañía, no son admitidas dentro del ámbito laboral”, siguió el comunicado al que accedió el medio cordobés La Voz del Interior. La desvinculación laboral se conoció mientras Díaz continúa detenido a disposición de la Fiscalía UTI 22, encabezada por Paula Bruera. Está imputado por lesiones graves, amenazas y violación de domicilio.

El cambio en la calificación legal se produjo después de que los estudios médicos confirmaran la gravedad de las heridas sufridas por Mauro Sampietro, la víctima del ataque.

La situación de Martín Roberto Díaz se agravó como consecuencia de la brutal agresión a Mauro San Pietro

Horas atrás, en diálogo con LN+, el abogado de Díaz, Juan Pablo Bastos, aseguró que su cliente está dispuesto a asumir responsabilidad por lo ocurrido, manifestó arrepentimiento y anticipó que buscará evitar que cumpla una eventual pena en una cárcel. Según argumentó, el vínculo laboral de Sampietro con el Servicio Penitenciario de Córdoba podría exponer al acusado a situaciones de riesgo dentro de una cárcel. “La víctima es un funcionario penal. Mi cliente en ese sentido podría ser sometido a situaciones arbitrarias”, agregó el letrado.

La brutal agresión de un profesor de rugby a un médico en Córdoba

El caso que derivó en la actual detención ocurrió el sábado 7 de noviembre, cerca de las 21, en una pizzería del barrio Docta. De acuerdo con la acusación, Díaz llegó al local acompañado por una mujer y comenzó a increpar a Sampietro porque consideró que había mirado a su esposa. “Me torturaba, porque mientras estaba en el piso me decía: ‘¿Está bien así o querés que siga?’. Yo le decía: ‘Pará, flaco, me vas a matar’, pero seguía pegándome y diciéndome que le pidiera disculpas”, relató la víctima.

Ahora, la Justicia investiga una nueva denuncia contra el profesor de rugby, correspondiente a un episodio ocurrido en junio de 2024. La víctima de aquel hecho es Eric Labiuk, un joven que entonces tenía 19 años cuando denunció haber sido atacado por Díaz durante una discusión de tránsito. “Me escupió, me ahorcó y me fracturó el cráneo”, contó el joven en diálogo con La Voz del Interior.